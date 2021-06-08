МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. Более 50% экономически активного населения европейских стран являются игроками фондового рынка, российский рынок тоже будет двигаться к этому показателю, заявил в интервью РИА Новости глава Росбанка Илья Поляков. Банкир назвал "потолок" роста ключевой ставки Банка России

По данным Мосбиржи, количество физлиц, имеющих брокерские счета на Московской бирже, по итогам апреля достигло 11,7 миллиона человек.

"Я бы обратил внимание на тренды развитых европейских стран — это происходило поступательно. При том, что там более 50% экономически активного населения имеют какого-то рода доступ к фондовому рынку. Мне кажется, что постепенно можно ожидать, что наш рынок тоже будет двигаться к такому же показателю", — сказал Поляков в интервью в рамках Петербургского международного экономического форума.

Он считает, что скорость выхода россиян на фондовый рынок предсказать сложно: это будет зависеть от того, с какими шоками столкнутся новички при выходе на биржу и разочаруются ли они в результате.

Глава Росбанка ждет такого же активного выхода россиян на фондовый рынок, как в прошлом году, в том числе потому, что ставки по вкладам подросли.

"Выход россиян на фондовый рынок будет продолжаться, потому что до недавнего времени население очень мало потребляло эти услуги, и, конечно, сейчас россияне, так скажем, наверстывают", — добавил Поляков.

Пока выросшая ставка по вкладам не привела к возвращению депозитов с фондового рынка, отметил глава Росбанка. "Это, на наш взгляд, нормально, потому что повышение ставок по депозитам было не таким значительным. И для наших граждан, которые привыкли к высоким ставкам, этот уровень не является привлекательным. Но мы видим по крайней мере, что отток из вкладов постепенно замедляется", — заключил он.

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