МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. Рубль утром во вторник незначительно меняется против доллара и евро, следует из данных Московской биржи. Основные фондовые индексы США закрылись разнонаправленно

Курс доллара расчетами "завтра" на 7.06 мск повышался на 5 копеек – до 72,86 рубля, курс евро снижался на 4 копейки, до 88,74 рубля.

Стоимость нефти марки Brent с утра теряет 1% — до 70,8 доллара за баррель.

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