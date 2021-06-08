2021-06-08T07:15:35+03:00
2021-06-08T07:15:35+03:00
2021-06-08T07:15:35+03:00
2021
https://1prime.ru/Financial_market/20210608/833877520.html
Рубль символически меняется против доллара и евро
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Рубль утром во вторник незначительно меняется против доллара и евро, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 7.06 мск повышался на 5 копеек – до... ПРАЙМ, 08.06.2021
рубль, евро, доллар, курсы валют, новости, рынки, валюта
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. Рубль утром во вторник незначительно меняется против доллара и евро, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 7.06 мск повышался на 5 копеек – до 72,86 рубля, курс евро снижался на 4 копейки, до 88,74 рубля.
Стоимость нефти марки Brent с утра теряет 1% — до 70,8 доллара за баррель.
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