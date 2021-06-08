МОСКВА, 8 июн — Dow Jones. Цены на нефть в понедельник снизились после того, как фьючерсы на сорт WTI впервые за более чем два с половиной года кратковременно достигли отметки в 70 долларов США за баррель. Цены на золото выросли

Нефтяные котировки отреагировали на новости о том, что импорт нефти в Китай в мае снизился по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Кроме того, трейдеры анализировали перспективы соглашения по ядерной программе Ирана, которое может позволить стране нарастить экспорт нефти, увеличив предложение на мировом рынке.

"Ралли на рынке нефти накануне резко остановилось после того, как цены на нефть WTI испытали на прочность уровень 70 долларов за баррель, а импорт нефти в Китай опустился до пятимесячного минимума", — сообщил Эдвард Мойя из Oanda. Эксперт указал, что восстановление китайской экономики замедляется, однако остается сильным по сравнению с остальным миром.

Рынок энергоносителей "по-прежнему сосредоточен на переговорах по ядерной сделке с Ираном, и обе стороны во многом придерживаются демонстративного поведения", сказал Мойя. Госсекретарь США Энтони Блинкен ранее заявлял, что пока непонятно, готов ли Иран вернуться к соблюдению договоренностей.

"В определенный момент на текущей неделе станет ясно, увенчаются ли переговоры успехом, и от этого зависит сохранение бычьих настроений на рынке, которое может привести к существенному росту цен", — заявил Мойя. Возвращение к соглашению по ядерной программе Ирана наверняка означает, что США отменят санкции против страны.

"Обе стороны заинтересованы в сделке, однако если прорыва в переговорах не произойдет до президентских выборов в Иране, назначенных на 18 июня, котировки Brent могут легко превысить уровень 75 долларов за баррель", — добавил он.

Июльские фьючерсы на нефть WTI на NYMEX в понедельник снизились в цене на 39 центов, или 0,6%, до 69,23 доллара за баррель. Ранее цена барреля североамериканской нефти достигла сессионного максимума 70 долларов за баррель. В прошлый раз котировки наиболее активно торгующихся на NYMEX контрактов WTI достигали этого уровня в октябре 2018 года, согласно данным FactSet.

Августовские фьючерсы на нефть Brent снизились в цене на 40 центов, или 0,6%, до 71,49 доллара за баррель.

Несмотря на падение, котировки Brent удержались выше уровня 70 долларов за баррель, по-прежнему получая "сильную поддержку", отметил Робби Фрейзер из Schneider Electric. Тем временем Организация стран экспортеров-нефти и ее союзники, вместе известные как коалиция ОПЕК+, "отвергли призывы ускорить процесс снятия ограничений совокупной добычи", сказал он. Основные американские индексы незначительно опустились

В рамках встречи в начале месяца страны ОПЕК+ договорились в июле придерживаться прежнего плана по постепенному наращиванию добычи.

"На протяжении большей части сланцевого бума основной причиной для сокращения добычи ОПЕК+ была (растущая) нефтедобыча в США, а не опасения по поводу перегрева нефтяного рынка", — заявил Фрейзер.

Согласно опубликованным в пятницу данным нефтесервисной компании Baker Hughes, число действующих нефтяных буровых в США за прошлую неделю не изменилось, сигнализируя о том, что американский нефтедобывающий сектор не наращивает добычу на фоне роста цен. Кроме того, опубликованные в четверг данные Управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США показали, что объем нефтедобычи на неделе 22-28 мая снизился на 200 000 баррелей, до 10,8 млн баррелей в день.

Тем временем "ситуация со спросом по-прежнему способствует оптимизму" на нефтяном рынке, поскольку " распространение вакцин (от коронавируса) и потребительское доверие создают благоприятные условия для летнего сезона путешествий", добавил Фрейзер.

При этом опубликованные в понедельник данные по внешней торговле Китая, вероятно, могли несколько остудить рынок.

Так, импорт сырой нефти в январе-мае 2021 года вырос на 2,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В мае объем импорта составил 9,69 млн баррелей в день против 9,86 млн баррелей в день в апреле. При этом в прошлом месяце импорт сырой нефти упал на 14,6% по сравнению с маем 2020 года, напомнил Уоррен Паттерсон из ING.

Такие данные "предполагают, что китайские НПЗ не хотят импортировать нефть по столь высоким ценам, предпочитая перерабатывать ранее накопленные в хранилищах запасы", добавил эксперт. "Нужно дождаться выхода позднее в июне данных по промышленному производству, чтобы убедиться в своей правоте. Если мы окажемся правы, это будет второй месяц кряду, когда запасы в хранилищах КНР сокращались", — уточнил он.

"Если станет очевидно, что китайские НПЗ сокращают импорт (нефти), цены испытают определенное понижательное давление", — заключил Паттерсон.

Июльские фьючерсы на бензин на NYMEX упали в цене на 0,8%, до 2,19 доллара за галлон, а июльские фьючерсы на печное топливо подешевели на 0,2%, до примерно 2,12 доллара за галлон.

Июльские фьючерсы на природный газ закрылись на отметке в 3,07 доллара за млн БТЕ, с понижением на 0,9%.

— Авторы Myra P. Saefong, William Watts; перевод ПРАЙМ, +7 495 645 37 00, dowjonesteam@1prime.biz

Dow Jones Newswires, ПРАЙМ

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