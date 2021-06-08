МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. Основные фондовые биржи Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник преимущественно снижаются на возобновившихся опасениях за инфляцию, свидетельствуют данные торгов. Основные фондовые индексы США закрылись разнонаправленно

По состоянию на 7.46 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,51% — до 3581,25 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,63%, до 2398,76 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 0,3% — до 28724,5 пункта. Южнокорейский KOSPI рос на 0,02% — до 3252,88 пункта, японский Nikkei 225 — на 0,07%, до 29039 пунктов, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,15%, до 7293 пунктов.

Беспокойства инвесторов относительно возможных изменений в денежно-кредитной политике мировых центробанков, в частности Федрезерва США, обостряются в преддверии публикации данных об американской инфляции. Ожидается, что в мае потребительские цены в стране выросли на 4,7% в годовом выражении после роста на 4,2% в апреле. Статистика будет опубликована в четверг.

Инвестиционный стратег CFRA Сэм Стовал (Sam Stovall), мнение которого приводит агентство Ассошиэйтед Пресс, также считает, что на данный момент на рынке отсутствуют факторы, которые могли бы привести к росту на фондовых рынках.

При этом японский Nikkei укрепляется, участники торгов обратили внимание на статистику по стране. ВВП Японии в первом квартале, по окончательной оценке, снизился на 1%, что оказалось немного лучше прогнозов аналитиков.

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