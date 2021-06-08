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2021
https://1prime.ru/Financial_market/20210608/833884428.html
Цена на нефть марки WTI поднялась выше $70 за баррель впервые с 2018 года
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Мировые цены на нефть во вторник вечером перешли к росту на 1,1-1,2%, при этом нефть марки WTI торгуется выше 70 долларов за баррель впервые с 2018 года, свидетельствуют данные... ПРАЙМ, 08.06.2021
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник вечером перешли к росту на 1,1-1,2%, при этом нефть марки WTI торгуется выше 70 долларов за баррель впервые с 2018 года, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 21.47 мск цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,06%, до 72,25 доллара за баррель, июльские фьючерсы на WTI дорожали на 1,23%, до 70,08 доллара за баррель, показатель находится выше 70 долларов за баррель впервые с октября 2018 года. Ранее в ходе торгов нефть в основном дешевела.