МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник вечером перешли к росту на 1,1-1,2%, при этом нефть марки WTI торгуется выше 70 долларов за баррель впервые с 2018 года, свидетельствуют данные торгов. Минэнерго США дало прогноз добычи нефти в стране на два года

По состоянию на 21.47 мск цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,06%, до 72,25 доллара за баррель, июльские фьючерсы на WTI дорожали на 1,23%, до 70,08 доллара за баррель, показатель находится выше 70 долларов за баррель впервые с октября 2018 года. Ранее в ходе торгов нефть в основном дешевела.