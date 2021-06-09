МОСКВА, 9 июн — Dow Jones. Цены на золото во вторник поднимались к максимумам выше 1900 долларов за унцию, однако затем опустились ниже данного уровня. Котировки отметились снижением по итогам первой из трех последних сессий. Американские биржи закрылись без серьезных изменений

Доллар США немного укрепился и оказал давление на котировки драгоценного металла, тогда как многие инвесторы посчитали 1900 долларов за унцию уровнем сопротивления.

Трейдеры на рынке гособлигаций не знают, чего ждать от индекса потребительских цен (CPI) США, который будет опубликован в четверг, "поэтому неудивительно, что 1900 долларов стали для золота важным и труднопреодолимым психологическим уровнем", — сообщил MarketWatch Адриан Эш из BullionVault.

В четверг выйдут данные по инфляции в США. Они могут дать более четкие ориентиры для трейдеров сырьевых товаров в виде майского CPI. Более высокий, чем ожидалось, показатель за апрель, который вырос на 4,2% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года, на некоторое время взбудоражил рынки в прошлом месяце.

Если индекс CPI окажется более высоким, чем ожидалось, усилятся ожидания относительно более скорого отказа Федеральной резервной системы США от стимулирующих мер денежно-кредитной политики, принятых на фоне паники на рынке в марте 2020 года. Стимулирующие меры оказали поддержку котировкам золота.

Августовские фьючерсы на золото на COMEX закрылись с понижением на 4,40 доллара, или 0,2%, по 1894,40 доллара за унцию. Ранее во вторник они достигали максимума 1906,90 доллара за унцию. Котировкам наиболее активно торгующихся контрактов не удавалось закрыться выше 1900 долларов за унцию с прошлой среды, когда они поднялись до максимума закрытия с начала января.

Инвесторы также ждут обновления стратегии Европейского центрального банка. В четверг ЕЦБ должен обновить свои планы в контексте денежно-кредитной политики. Спустя 7 дней после важных новостей ЕЦБ стартует двухдневное заседание ФРС США.

"Восстановление цен на золото с мартовских минимумов было драматичным, возможно – слишком быстрым. Десятипроцентный рост привлек слишком много шальных денег на рынок фьючерсов и опционов на COMEX, а вот с физическим спросом и потоком денег в золотые ETF все было спокойно", — добавил Эш.

Паи золотого ETF SPDR Gold Shares (GLD) во вторник упали на 0,4%.

Участники рынка также обратили внимание на недавние комментарии министра финансов США Джанет Йеллен, которая заявила, что более высокие процентные ставки и темпы инфляции могут иметь позитивное влияние на экономику, сообщил Джефф Райт из Wolfpack Capital.

Проблема в том, что инфляцию "очень сложно сдержать" в условиях низких процентных ставок, тогда как существенное повышение ставок резко ограничит экономический рост, отметил эксперт.

Июльские фьючерсы на медь на COMEX выросли приблизительно на 0,7%, до 4,56 доллара за фунт. Июльские фьючерсы на платину снизились в цене примерно на 1,1%, до 1162,50 доллара за унцию, а сентябрьские контракты на палладий закрылись с понижением на 1,1%, по 2807 долларов за унцию.

— Авторы Myra P. Saefong, Mark DeCambre; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

Dow Jones Newswires, ПРАЙМ

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