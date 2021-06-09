МОСКВА, 9 июн — Dow Jones. Фондовый индекс S&P 500 во вторник закрылся с небольшим повышением, тогда как в течение дня колебался между ростом и падением. Цены на нефть достигли более чем двухлетних максимумов

S&P 500 вырос на 0,74 пункта, или менее чем на 0,1%, до 4227,26 пункта, оказавшись на расстоянии в 0,1% от нового рекорда. Nasdaq Composite тоже вырос, прибавив 43,19 пункта, или 0,3%, и достигнув 13924,91 пункта, демонстрируя подъем по итогам уже третьей сессии подряд за счет восстановления бумаг крупных технологических компаний и акций роста, включая Amazon.com, Apple и PayPal.

Тем временем Dow Jones Industrial Average снизился на 30,42 пункта, или на 0,1%, до 34599,82 пункта.

В последние сессии торги на фондовых биржах проходят с боковой динамикой, поскольку инвесторы одновременно учитывают как опасения по поводу инфляции и перебоев в цепочках поставок, так и признаки нормализации экономической обстановки в США. В отсутствие существенных катализаторов акции подвержены колебаниям в обоих направлениях. Во вторник S&P 500 уже по итогам 12-й сессии подряд не демонстрировал движения более чем на 1,0%, и остается на 0,1% ниже уровня месячной давности.

"Рынок взял паузу, и трейдеры готовы ждать какого-либо значимого события, — заявил Райан Детрик, главный рыночный стратег-аналитик LPL Financial. – В целом рынок однозначно держится неплохо".

Инвесторы и аналитики сосредоточились на ожидаемом в четверг индексе потребительских цен (CPI) США, который покажет, насколько изменились цены на товары и услуги в прошлом месяце, и как это вписывается в недавние разговоры об инфляции. Трейдеры в последнее время опасались, что признаки ускорения инфляции заставят Федеральную резервную систему США приступить к сворачиванию мер денежно-кредитного стимулирования, которые помогли рынку и экономике восстановиться после спада, вызванного пандемией коронавируса.

Инвесторы готовятся к периоду волатильности, особенно учитывая падение объемов торгов ниже средних значений за 2021 год.

"На рынках облигаций и акций будут постоянные проверки на стойкость, и главный вопрос заключается в том, будет ли усиление инфляции временным или же постоянным явлением, – полагает Дэвид Донабидиан, инвестиционный директор CIBC Private Wealth Management. – На мой взгляд, вероятность роста S&P 500 по итогам года все-таки превышает 50%, но во второй части года волатильность, по всей видимости, усилится".

Некоторые бумаги все же демонстрировали динамику лучше рынка. Кроме отдельных бумаг технологических компаний и акций роста, подъемом отметились акции сектора дискреционного потребительского спроса и нефтегазового сектора. Бумаги Exxon Mobil и Diamondback Energy выросли на 1,8% и 2,8% соответственно за счет продолжающегося подорожания нефти. Фьючерсы на Brent во вторник прибавили 1,0%, достигнув 72,22 доллара за баррель. Котировки золота снизились впервые за последние три сессии

Индекс компаний с малой капитализацией Russell 2000 вырос на 1,1%, оказавшись на 19% выше по сравнению с уровнем начала года и обойдя все три основных индекса США по темпам роста.

Так называемые акции-мемы, пользующиеся популярностью у розничных инвесторов, в частности, пользователей интернет-форума Reddit, в последнее время отличались особой волатильностью. Бумаги Clover Health Investments подскочили на 86% после роста на 32% в понедельник, акции GameStop и Bed Bath & Beyond выросли на 7,1% и 8,4% соответственно, а бумаги AMC Entertainment Holdings после недавнего стремительного роста закрылись с повышением на 0,1%.

Доходность 10-летних американских гособлигаций опустилась с 1,570% во вторник до 1,527%. Хотя опасения насчет резкого и устойчивого давления инфляции несколько ослабли, фондовые управляющие продолжают обсуждать, как оно может повлиять на доходность активов с фиксированным доходом.

"Начали выходить данные, которые показывают, что хотя повышенная инфляция и может быть временной, горизонт этого понятия расширяется, – пояснил Донабидиан. – Если данные по инфляции будут высокими в следующие 6-9 месяцев, ФРС придется пояснить, что она понимает под словом 'временный'".

Биткоин продолжил падать, во вторник в 20.30 по Гринвичу торговавшись в районе 33 187 долларов, что примерно на 3,7% ниже по сравнению с уровнем, отмеченным в 21.00 по Гринвичу в понедельник. Одной из причин падения криптовалюты стали опасения относительно ужесточения надзора со стороны регуляторов. Министерство юстиции США в понедельник заявило об изъятии 64 биткоинов у хакерской группы, которая получали их в качестве выкупа после осуществления атаки на нефтепровод Colonial Pipeline с помощью программы-вымогателя.

Панъевропейский Stoxx Europe 600 вырос на 0,1%, достигнув нового рекордного максимума.

В Азии торги акциями завершились в основном в минусе. Nikkei 225 потерял 0,2%, Hang Seng практически не изменился, а Shanghai Composite снизился на 0,5%.

— Авторы Will Horner, William.Horner@wsj.com, Caitlin McCabe, caitlin.mccabe@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

Dow Jones Newswires, ПРАЙМ

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