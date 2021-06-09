МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Рубль утром в среду умеренно повышается против доллара и евро, следует из данных Московской биржи. Основные фондовые индексы США закрылись разнонаправленно

Курс доллара расчетами "завтра" на 7.13 мск снижался на 10 копеек – до 72,2 рубля, курс евро — на 13 копеек, до 87,9 рубля – минимума с 19 марта.

Стоимость нефти марки Brent с утра прибавляет 0,6% — до 72,6 доллара за баррель.

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