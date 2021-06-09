МОСКВА, 9 июн — Dow Jones. Фьючерсы на нефть во вторник достигли более чем двухлетних максимумов, причем цены на нефть WTI завершили день выше 70 долларов США за баррель. Котировки золота снизились впервые за последние три сессии

Котировки получили поддержку в связи с ожидаемым ростом спроса на энергоносители в США. Управление энергетической информации (EIA) Минэнерго США повысило прогноз по ценам на нефть на 2021 год, и трейдеры в среду сосредоточатся на еженедельном отчете EIA, который, как ожидается, укажет на уже третье подряд сокращение запасов нефти в стране.

Кроме того, результаты недавнего опроса показали, что крупные нефтедобывающие страны в мае по-прежнему придерживались плана по постепенному наращиванию совокупной добычи.

Тайлер Ричи из Sevens Report Research ближе к концу торгов не замечал каких-либо новостей, которые бы способствовали росту цен. При этом он отметил, что "на рынке просто сложился позитивный настрой после того, как ситуация стабилизировалась" после падения котировок в начале сессии.

Можно сказать, что "отметка в 70 долларов за баррель превратилась в некую цель", заявил Ричи.

Участники рынка, судя по всему, уверены в способности нефтедобывающей коалиции ОПЕК+ "справиться с задачей по постепенному наращиванию совокупной добычи" на протяжении июля, отметил эксперт.

Тем временем ожидания относительно спроса "оставались оптимистичными, учитывая наблюдаемые по всему миру усилия по смягчению коронавирусных ограничений и ожидаемую нормализацию экономической ситуации в ближайшие месяцы", добавил он.

Июльские фьючерсы на нефть WTI на NYMEX отметились ростом на 82 цента, или на 1,2%, до 70,05 доллара США за баррель, что стало максимальным уровнем закрытия для наиболее активно торгующихся контрактов с октября 2018 года. Минэнерго США дало прогноз добычи нефти в стране на два года

Августовские фьючерсы на Brent на ICE Futures Europe прибавили 73 цента, или 1,0%, достигнув 72,22 доллара за баррель, максимума с мая 2019 года.

Еженедельные данные EIA по запасам нефти и нефтепродуктов будут опубликованы в среду. Опрошенные S&P Global Platts аналитики в среднем ожидают, что данные укажут на сокращение запасов нефти на 4,1 млн баррелей на неделе 29 мая – 4 июня, а также на рост запасов бензина и дистиллятов на 1 млн и 400 000 баррелей соответственно.

Согласно опубликованному во вторник отчету, EIA ожидает, что в текущем году котировки WTI в среднем будут составлять 61,85 доллара за баррель, на 5,0% выше предыдущего прогноза. Прогноз по ценам на Brent был повышен на 4,7%, до 65,19 доллара за баррель. При этом EIA немного понизило свой прогноз по котировкам WTI и Brent на 2022 год.

Потребление бензина в США с апреля по сентябрь, вероятно, в среднем будет составлять 9,1 млн баррелей в день, что на 1,3 млн баррелей в день больше, чем на протяжении прошлогоднего летнего периода, однако на 400 000 баррелей в день меньше, чем летом 2019 года, говорилось в отчете EIA. Кроме того, в EIA ожидают, что розничные цены на бензин в США летом в среднем будут составлять 2,92 доллара за галлон против 2,07 доллара за галлон прошлым летом.

Июльские фьючерсы на бензин на NYMEX во вторник прибавили 1,2%, достигнув 2,22 доллара за галлон, а июльские фьючерсы на печное топливо выросли на 0,9%, до примерно 2,14 доллара за галлон.

Объем нефтедобычи коалиции ОПЕК+ в мае вырос на 430 000 баррелей в день, согласно результатам опроса, проведенного S&P Global Platts.

При этом степень соблюдения текущих договоренностей об ограничении совокупной добычи оставалась практически неизменной по сравнению с апрелем, "на исторически высоком уровне, что позволяет трейдерам сохранять доверие к ОПЕК+", отметил Ричи.

Генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо во вторник заявил, что возвращение иранской нефти на мировой рынок является очень важным фактором, и ОПЕК внимательно следит за переговорами по ядерной программе Ирана. При этом он указал на неопределенность относительно сроков восстановления нефтедобычи в Иране до уровней, которые наблюдались до введения американских санкций против нефтяного экспорта страны.

"Наблюдатели начинают понимать, что для возвращения иранского нефтяного экспорта на мировой рынок потребуется некоторое время", — заявил Юджин Вайнберг из Commerzbank, обращая внимание на комментарии госсекретаря США Энтони Блинкена, который сообщил, что пока непонятно, собирается ли Иран выполнять условия ядерной сделки, заключенной в 2015 году.

Тем временем фьючерсы на природный газ на NYMEX закрылись с повышением на 1,9%, по 3,13 доллара за млн БТЕ.

"Восстановление мировой экономики после пандемии COVID в сочетании с антиугольными настроениями и ослаблением доллара в последнее время было сильным драйвером для котировок природного газа", — отметил Арним Хольцер из EAB Investment Group.

— Авторы Myra P. Saefong, William Watts; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

Dow Jones Newswires, ПРАЙМ

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