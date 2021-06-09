Цены на нефть достигли более чем двухлетних максимумов
МОСКВА, 9 июн — Dow Jones. Фьючерсы на нефть во вторник достигли более чем двухлетних максимумов, причем цены на нефть WTI завершили день выше 70 долларов США за баррель.
Котировки получили поддержку в связи с ожидаемым ростом спроса на энергоносители в США. Управление энергетической информации (EIA) Минэнерго США повысило прогноз по ценам на нефть на 2021 год, и трейдеры в среду сосредоточатся на еженедельном отчете EIA, который, как ожидается, укажет на уже третье подряд сокращение запасов нефти в стране.
Кроме того, результаты недавнего опроса показали, что крупные нефтедобывающие страны в мае по-прежнему придерживались плана по постепенному наращиванию совокупной добычи.
Тайлер Ричи из Sevens Report Research ближе к концу торгов не замечал каких-либо новостей, которые бы способствовали росту цен. При этом он отметил, что "на рынке просто сложился позитивный настрой после того, как ситуация стабилизировалась" после падения котировок в начале сессии.
Можно сказать, что "отметка в 70 долларов за баррель превратилась в некую цель", заявил Ричи.
Участники рынка, судя по всему, уверены в способности нефтедобывающей коалиции ОПЕК+ "справиться с задачей по постепенному наращиванию совокупной добычи" на протяжении июля, отметил эксперт.
Тем временем ожидания относительно спроса "оставались оптимистичными, учитывая наблюдаемые по всему миру усилия по смягчению коронавирусных ограничений и ожидаемую нормализацию экономической ситуации в ближайшие месяцы", добавил он.
Июльские фьючерсы на нефть WTI на NYMEX отметились ростом на 82 цента, или на 1,2%, до 70,05 доллара США за баррель, что стало максимальным уровнем закрытия для наиболее активно торгующихся контрактов с октября 2018 года.
Августовские фьючерсы на Brent на ICE Futures Europe прибавили 73 цента, или 1,0%, достигнув 72,22 доллара за баррель, максимума с мая 2019 года.
Еженедельные данные EIA по запасам нефти и нефтепродуктов будут опубликованы в среду. Опрошенные S&P Global Platts аналитики в среднем ожидают, что данные укажут на сокращение запасов нефти на 4,1 млн баррелей на неделе 29 мая – 4 июня, а также на рост запасов бензина и дистиллятов на 1 млн и 400 000 баррелей соответственно.
Согласно опубликованному во вторник отчету, EIA ожидает, что в текущем году котировки WTI в среднем будут составлять 61,85 доллара за баррель, на 5,0% выше предыдущего прогноза. Прогноз по ценам на Brent был повышен на 4,7%, до 65,19 доллара за баррель. При этом EIA немного понизило свой прогноз по котировкам WTI и Brent на 2022 год.
Потребление бензина в США с апреля по сентябрь, вероятно, в среднем будет составлять 9,1 млн баррелей в день, что на 1,3 млн баррелей в день больше, чем на протяжении прошлогоднего летнего периода, однако на 400 000 баррелей в день меньше, чем летом 2019 года, говорилось в отчете EIA. Кроме того, в EIA ожидают, что розничные цены на бензин в США летом в среднем будут составлять 2,92 доллара за галлон против 2,07 доллара за галлон прошлым летом.
Июльские фьючерсы на бензин на NYMEX во вторник прибавили 1,2%, достигнув 2,22 доллара за галлон, а июльские фьючерсы на печное топливо выросли на 0,9%, до примерно 2,14 доллара за галлон.
Объем нефтедобычи коалиции ОПЕК+ в мае вырос на 430 000 баррелей в день, согласно результатам опроса, проведенного S&P Global Platts.
При этом степень соблюдения текущих договоренностей об ограничении совокупной добычи оставалась практически неизменной по сравнению с апрелем, "на исторически высоком уровне, что позволяет трейдерам сохранять доверие к ОПЕК+", отметил Ричи.
Генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо во вторник заявил, что возвращение иранской нефти на мировой рынок является очень важным фактором, и ОПЕК внимательно следит за переговорами по ядерной программе Ирана. При этом он указал на неопределенность относительно сроков восстановления нефтедобычи в Иране до уровней, которые наблюдались до введения американских санкций против нефтяного экспорта страны.
"Наблюдатели начинают понимать, что для возвращения иранского нефтяного экспорта на мировой рынок потребуется некоторое время", — заявил Юджин Вайнберг из Commerzbank, обращая внимание на комментарии госсекретаря США Энтони Блинкена, который сообщил, что пока непонятно, собирается ли Иран выполнять условия ядерной сделки, заключенной в 2015 году.
Тем временем фьючерсы на природный газ на NYMEX закрылись с повышением на 1,9%, по 3,13 доллара за млн БТЕ.
"Восстановление мировой экономики после пандемии COVID в сочетании с антиугольными настроениями и ослаблением доллара в последнее время было сильным драйвером для котировок природного газа", — отметил Арним Хольцер из EAB Investment Group.
— Авторы Myra P. Saefong, William Watts; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz
Dow Jones Newswires, ПРАЙМ
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