МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Основные фондовые биржи Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду преимущественно снижаются, инвесторы находятся в ожидании данных, которые укажут на перспективы дальнейшей монетарной политики центробанков, свидетельствуют данные торгов. Основные фондовые индексы США закрылись разнонаправленно

По состоянию на 7.37 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,4% — до 3594,53 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,38%, до 2402,17 пункта, гонконгский Hang Seng Index снижался на 0,01% — до 28771,42 пункта. Южнокорейский KOSPI снижался на 0,44% — до 3233,58пункта, японский Nikkei 225 — на 0,27%, до 28884 пунктов, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,13%, до 7283 пунктов.

Внимание инвесторов на этой неделе приковано к публикации данных о потребительских ценах в США в четверг. Ожидается, что в мае годовая инфляция в стране ускорилась до 4,7% с 4,2% в апреле. Информация по инфляции является ключевой для рынков на данный момент, поскольку она может определить дальнейший курс монетарной политики Федрезева США.

"Узкие торговые диапазоны, наблюдающиеся в этом месяце, отражают осторожные настроения на рынке в ожидании показателей инфляции", — прокомментировала аналитик City Index Фиона Чинкотта (Fiona Cincotta), чье мнение приводит агентство Франс Пресс.

Кроме того, в четверг будут обнародованы итоги заседания Европейского центробанка (ЕЦБ), регулятор сообщит о своих решениях относительно ставки и о параметрах специальной программы покупки активов PEPP.

Инвесторы также обратили внимание на статистику по Китаю. Так, годовая инфляция в стране в мае ускорилась до 1,3% с 0,9% в апреле. Аналитики при этом ожидали показатель на уровне 1,6%. В месячном выражении потребительские цены в КНР за отчетный месяц снизились на 0,2%, в то время как ожидалось снижение на 0,1%.

Читайте также:

Цены на нефть достигли более чем двухлетних максимумов