Биржи АТР в основном снижаются
МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Основные фондовые биржи Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду преимущественно снижаются, инвесторы находятся в ожидании данных, которые укажут на перспективы дальнейшей монетарной политики центробанков, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.37 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,4% — до 3594,53 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,38%, до 2402,17 пункта, гонконгский Hang Seng Index снижался на 0,01% — до 28771,42 пункта. Южнокорейский KOSPI снижался на 0,44% — до 3233,58пункта, японский Nikkei 225 — на 0,27%, до 28884 пунктов, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,13%, до 7283 пунктов.
Внимание инвесторов на этой неделе приковано к публикации данных о потребительских ценах в США в четверг. Ожидается, что в мае годовая инфляция в стране ускорилась до 4,7% с 4,2% в апреле. Информация по инфляции является ключевой для рынков на данный момент, поскольку она может определить дальнейший курс монетарной политики Федрезева США.
"Узкие торговые диапазоны, наблюдающиеся в этом месяце, отражают осторожные настроения на рынке в ожидании показателей инфляции", — прокомментировала аналитик City Index Фиона Чинкотта (Fiona Cincotta), чье мнение приводит агентство Франс Пресс.
Кроме того, в четверг будут обнародованы итоги заседания Европейского центробанка (ЕЦБ), регулятор сообщит о своих решениях относительно ставки и о параметрах специальной программы покупки активов PEPP.
Инвесторы также обратили внимание на статистику по Китаю. Так, годовая инфляция в стране в мае ускорилась до 1,3% с 0,9% в апреле. Аналитики при этом ожидали показатель на уровне 1,6%. В месячном выражении потребительские цены в КНР за отчетный месяц снизились на 0,2%, в то время как ожидалось снижение на 0,1%.
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