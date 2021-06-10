МОСКВА, 10 июн — Dow Jones. Цены на золото в среду отметились небольшим ростом, отчасти ввиду снижения доходности 10-летних казначейских облигаций США. При этом котировки оставались ниже 1900 долларов за тройскую унцию в ожидании отчета по инфляции в США, который может определить дальнейшее направление торгов. Биржи США закрылись в минусе на пессимистичных ожиданиях

Котировкам золота в последнее время не удавалось закрыться выше 1900 долларов за унцию, несмотря на снижение доходности 10-летних американских гособлигаций. "Котировки не демонстрируют столь же сильного импульса к росту, как раньше, — отметил Дэвид Рассел из GoldCore. – Причина может заключаться в том, что Федеральная резервная система США прилагает значительные усилия для снижения инфляционных ожиданий путем вербальных интервенций, и это, в свою очередь, сдерживает реальную доходность гособлигаций".

Тем не менее, в четверг внимание инвесторов будет сосредоточено на данных по инфляции, заявил он.

Ожидается, что майский индекс потребительских цен (CPI) США покажет рост на 0,5% по сравнению с предыдущим месяцем и 4,8% по сравнению с тем же периодом предыдущего года. В апреле индекс поднялся на 4,2%, превысив ожидания, что стало кратковременным потрясением для финансовых рынков.

"Если индекс окажется ниже прогнозов, то золото в краткосрочной перспективе ожидает распродажа, — сказал Рассел. – Если же темпы роста цен будут выше ожидаемых, то это может придать ценам необходимый толчок для прорыва ближайшего сопротивления и выхода на новый виток роста".

Августовские фьючерсы на золото на COMEX закрылись с повышением на 1,10 доллара, или на 0,1%, по 1895,50 доллара за унцию. Во вторник контракты впервые за три сессии продемонстрировали снижение, подешевев на 0,2%.

Июльские фьючерсы на серебро прибавили 27 центов, или 1,0%, достигнув 28 долларов за унцию и практически полностью отыграв потери, понесенные во вторник.

Доходность 10-летних казначейских облигаций в среду снизилась, тогда как индекс доллара ICE стабилизировался, после того как течение дня достигал минимумов ниже ключевого уровня 90,00. Бумаги российских компаний закрыли торги в основном ростом

Золото особенно чувствительно к динамике доллара и доходности гособлигаций, поскольку их рост может ослабить интерес инвесторов к драгоценному металлу.

Июльские фьючерсы на платину снизились на 0,9%, до 1151,80 доллара за унцию, тогда как сентябрьские фьючерсы на палладий закрылись с понижением на 1,2%, по 2772,80 доллара за унцию.

Июльские фьючерсы на медь упали приблизительно на 0,6%, до 4,53 доллара за фунт.

"Данные по ценам производителей в Китае показали, что есть сложности с перекладыванием на потребителей возросших издержек на сырье", — отметила Анна Стаблyм из Marex Spectron.

Согласно опубликованным в среду данным, отпускные цены китайских производителей в мае демонстрировали самый стремительный годовой рост за 12 лет, что было обусловлено резким подъемом цен на сырьевые товары. Индекс цен производителей (PPI) Китая за отчетный период вырос на 9,0% по сравнению с тем же периодом предыдущего года.

Тем временем индекс потребительских цен (CPI) Китая в мае вырос на 1,3% по сравнению с маем прошлого года после роста на 0,9% в апреле, при прогнозируемом росте на 1,6%.

"В ответ на ускорение темпов роста PPI до максимумов 2008 года власти Китая объявили о намерении контролировать цены на кукурузу, пшеницу и свинину, — сообщила Стаблум. – Слабость потребительского спроса в Китае беспокоит инвесторов не только из-за того, что китайские власти могут прибегнуть к действиям по снижению цен на сырье. Из сложившейся в стране ситуации можно сделать вывод о том, как проходит экономическое восстановление после пандемии коронавируса в остальном мире".

— Авторы Myra P. Saefong, Mark DeCambre; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

Dow Jones Newswires, ПРАЙМ

Читайте также:

Российский рынок акций закрылся на максимумах