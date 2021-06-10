МОСКВА, 10 июн — Dow Jones. Фондовый индекс S&P 500 в среду колебался вблизи очередного рекордного уровня закрытия, однако закрылся ниже достигнутого в начале мая рекорда. Потери в финансовом, промышленном и потребительском секторах оказывали давление на индекс на фоне роста бумаг компаний здравоохранительного сектора, таких как Johnson & Johnson, и технологических компаний, таких как Microsoft и Apple. Цены на нефть WTI завершили день ниже 70 долларов США за баррель

S&P 500 упал на 7,71 пункта, или на 0,2%, до 4219,55 пункта, оказавшись на 0,3% ниже рекорда от 7 мая текущего года. Dow Jones Industrial Average потерял 152,68 пункта, или 0,4%, достигнув 34447,14 пункта, а Nasdaq Composite опустился на 13,16 пункта, или на 0,1%, до 13911,75 пункта.

Большую часть последних двух недель рынок демонстрировал вялую динамику. Инвесторы анализируют восстановление экономики и усиление инфляции, а также опасения насчет цепочек поставок. Беспокойство насчет вероятности неконтролируемой инфляции и повышения налогов вылилось в осторожное отношение к акциям, которые торгуются вблизи рекордных максимумов. S&P 500 с начала года прибавил 12%.

"Позитивные новости все еще могут удивить участников рынка", – полагает Оливье Сарфати, директор по акциям в GenTrust.

S&P 500 может 13-ю сессию подряд завершить торги с изменением менее чем на 1%. Это самая длительная подобная череда с октября 2019 года по январь 2020 года, согласно данным Dow Jones Market Data. По словам фондовых управляющих, объемы торгов также снижены из-за начала летнего периода отпусков.

"В прошедшую неделю волатильность была крайне низкой, – прокомментировал Джон Ро, директор фондов со смешанными классами активов в Legal & General Investment Management. – По мере потепления количество участников рынка сокращается, а волатильность ослабляется. Это приводит к падению объема ликвидности".

Акции компаний, популярных на интернет-форумах, в среду снижались. Бумаги Clover Health Investments рухнули на 24% после роста на 86% во вторник. Акции AMC Entertainment Holdings упали на 10%.

Опасения насчет неконтролируемой инфляции в последние дни спали, хотя инвесторы по-прежнему ждут свежих инфляционных данных за май, которые будут опубликованы в США в четверг. Цены на золото немного выросли в ожидании данных по инфляции в США

"Обсуждения вокруг устойчивости инфляции в настоящем и будущем будут иметь ключевое значение. Это может привести к некоторой волатильности, – пояснил Люк Филип, директор по инвестициям в банковское обслуживание состоятельных клиентов в SYZ Private Banking. "Более высокий, чем ожидалось, показатель [потребительских цен] за май вызвал довольно сильную напряженность на рынке".

В среду новая статистика показала, что рост цен производителей в Китае в мае превзошел ожидания благодаря повышению цен на сырьевые товары. При этом индекс потребительских цен (CPI) Китая в мае не дотянул до прогнозов, показывая, что более высокие расходы еще не были переложены на плечи потребителей.

"Если проанализировать ситуацию с инфляцией в мире, выясняется, что в Азии она сейчас в целом не является такой уж серьезной проблемой", – добавил Филип.

Доходность 10-летних американских гособлигаций впервые за последние 30 дней опустилась ниже 1,5%, достигнув 1,489% против 1,527% во вторник.

Панъевропейский Stoxx Europe 600 прибавил 0,1%, закрывшись на новом рекордном максимуме.

Китайский индекс Shanghai Composite вырос на 0,3%, гонконгский Hang Seng потерял 0,1%.

— Авторы Anna Hirtenstein, anna.hirtenstein@wsj.com, Karen Langley, karen.langley@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

Dow Jones Newswires, ПРАЙМ

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