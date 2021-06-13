МОСКВА, 13 июн — ПРАЙМ. Валютные инвестиции не ограничиваются лишь банковскими депозитами. Есть несколько классов активов в валюте, которые предоставляют линейку выбора для инвесторов, рассказал агентству "Прайм" главный стратег индексной компании "Бета Финансовые Технологии" Арарат Мкртчян

"Речь идет о покупке еврооблигаций российских корпораций, банков или государства в валюте, инвестициях в индексы акций через покупку ЕТF или БПИФ, инвестирование в индивидуальный портфель акций", — говорит он.

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Что касается инвестиций в индексы акций через покупку ETF или БПИФ, то их основные преимущества в доступности ритейл-инвесторам, имеющим брокерские счета; реинвестировании дивидендов внутри самого индекса; налоговых льготах от продолжительного владения активом.

Можно также самостоятельно выбирать тематику инвестирования, например, в индексы технологических компаний, финансовых компаний, индексы широкого рынка.

Недостатками таких инвестиций являются потенциальные потери при продаже на стрессовом рынке. Валютная переоценка для расчета налога на доход может обнулить потенциальный доход.

Финансист также предупреждает, что индивидуальный подбор акций – "довольно сложное занятие", ведь инвестору необходимо выбрать из более чем 1,5 тысяч акций, доступных на российских биржах, проанализировать фундаментальные макро- и технические факторы для принятия решений. Также важно разработать собственный алгоритм управления рисками.

"Если вы работающий человек и планируете работать еще минимум 5-10 лет, то лучшей заменой валютным сбережениям являются валютные инвестиции в индексы через покупку БПИФ или ETF, доступных на российских биржах", — подытожил эксперт.



