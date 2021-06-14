МОСКВА, 14 июн — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник вечером продолжают рост на 1% на фоне ожиданий по восстановлению спроса, свидетельствуют данные торгов. Аналитики Bank of America предсказывают дальнейший рост цен на нефть

По состоянию на 17.18 мск цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,06%, до 73,46 доллара за баррель. Стоимость июльских фьючерсов на WTI поднималась на 1,09%, до 71,68 доллара за баррель.

В целом трейдеры в понедельник настроены оптимистично по поводу восстановления экономики, что поддерживает фондовые рынки и нефтяные цены. Так, рынки Южной Кореи и Японии в понедельник выросли, индексы Европы — поднимаются, в то время как фондовые биржи США не показывают единой динамики.

Инвесторы при этом продолжают ожидать новости по ядерной сделке Ирана и сигналы по возможному возвращению иранской нефти на рынок. Замминистра иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в выходные заявлял, что стороны переговоров по ядерной сделке в Вене вряд ли придут к заключению сделки в течение ближайшей недели.

"С ценой на нефть в 70 долларов за баррель трудно осознавать, что чуть больше года назад цена WTI была отрицательной. ОПЕК проявляет удивительную сдержанность, восстанавливая мощности медленно, и нефтяные рынки, кажется, не обращают внимание на возможное снятие санкций США с Ирана", — приводит газета Wall Street Journal слова аналитика Evercore Джеймса Уэста (James West).