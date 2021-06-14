Цены на нефть продолжают расти на ожиданиях по спросу
МОСКВА, 14 июн — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник вечером продолжают рост на 1% на фоне ожиданий по восстановлению спроса, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 17.18 мск цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,06%, до 73,46 доллара за баррель. Стоимость июльских фьючерсов на WTI поднималась на 1,09%, до 71,68 доллара за баррель.
В целом трейдеры в понедельник настроены оптимистично по поводу восстановления экономики, что поддерживает фондовые рынки и нефтяные цены. Так, рынки Южной Кореи и Японии в понедельник выросли, индексы Европы — поднимаются, в то время как фондовые биржи США не показывают единой динамики.
Инвесторы при этом продолжают ожидать новости по ядерной сделке Ирана и сигналы по возможному возвращению иранской нефти на рынок. Замминистра иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в выходные заявлял, что стороны переговоров по ядерной сделке в Вене вряд ли придут к заключению сделки в течение ближайшей недели.
"С ценой на нефть в 70 долларов за баррель трудно осознавать, что чуть больше года назад цена WTI была отрицательной. ОПЕК проявляет удивительную сдержанность, восстанавливая мощности медленно, и нефтяные рынки, кажется, не обращают внимание на возможное снятие санкций США с Ирана", — приводит газета Wall Street Journal слова аналитика Evercore Джеймса Уэста (James West).
https://1prime.ru/Financial_market/20210614/833927160.html