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https://1prime.ru/Financial_market/20210615/833928111.html
Биржевые индексы США в основном подросли на закрытии торгов
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Основные индексы демонстрируют различную динамику на закрытии американской биржи, свидетельствуют данные торгов. На закрытии биржи промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снизился на... ПРАЙМ, 15.06.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Основные индексы демонстрируют различную динамику на закрытии американской биржи, свидетельствуют данные торгов.
На закрытии биржи промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снизился на 0,25%, до 34393,75 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ вырос на 0,74%, до 14174,14 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 прибавил 0,18%, до 4255,15 пункта.
Главным событием для рынков на текущей неделе является очередная двухдневная встреча Федеральной резервной системы (ФРС) США, которая запланирована на 15-16 июня.
Регулятор не только сообщит свое решение по ключевой ставке, но и даст прогнозы по основным экономическим показателям. Трейдеры будут ожидать сигналы о возможном ограничении мер поддержки в будущем на фоне восстановления экономики.
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