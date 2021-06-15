МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Основные индексы демонстрируют различную динамику на закрытии американской биржи, свидетельствуют данные торгов. Российский рынок акций вырос по основным индексам вслед за нефтью

На закрытии биржи промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снизился на 0,25%, до 34393,75 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ вырос на 0,74%, до 14174,14 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 прибавил 0,18%, до 4255,15 пункта.

Главным событием для рынков на текущей неделе является очередная двухдневная встреча Федеральной резервной системы (ФРС) США, которая запланирована на 15-16 июня.

Регулятор не только сообщит свое решение по ключевой ставке, но и даст прогнозы по основным экономическим показателям. Трейдеры будут ожидать сигналы о возможном ограничении мер поддержки в будущем на фоне восстановления экономики.

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