МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Рубль утром во вторник немного прибавляет против доллара и евро на фоне роста цены на нефть, следует из данных Московской биржи. S&P 500 и Nasdaq достигли новых рекордных максимумов

Курс доллара расчетами "завтра" на 7.11 мск снижался на 5 копеек – до 72,05 рубля, курс евро — на 4 копейки, до 87,36 рубля.

Стоимость нефти марки Brent с утра повышается на 0,3% — до 73,1 доллара за баррель.

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