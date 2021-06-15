2021-06-15T07:19:08+03:00
2021-06-15T07:19:08+03:00
2021-06-15T07:19:08+03:00
2021
https://1prime.ru/Financial_market/20210615/833928454.html
Рубль в начале торгов слегка прибавляет против доллара и евро
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Рубль утром во вторник немного прибавляет против доллара и евро на фоне роста цены на нефть, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 7.11 мск... ПРАЙМ, 15.06.2021
рубль, евро, доллар, курсы валют, новости, рынки, валюта
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Рубль утром во вторник немного прибавляет против доллара и евро на фоне роста цены на нефть, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 7.11 мск снижался на 5 копеек – до 72,05 рубля, курс евро — на 4 копейки, до 87,36 рубля.
Стоимость нефти марки Brent с утра повышается на 0,3% — до 73,1 доллара за баррель.
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