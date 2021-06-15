МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) торгуются разнонаправленно во вторник утром в след за биржами США, свидетельствуют данные торгов. S&P 500 и Nasdaq достигли новых рекордных максимумов

По состоянию на 7.08 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,9%, до 3557,33 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,78%, до 2389,21 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 0,88%, до 28589 пунктов. Южнокорейский KOSPI увеличивался на 0,12%, до 3255,63 пункта, японский Nikkei 225 — на 0,96%, до 29443,5 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 1,08%, до 7391,1 пункта.

На азиатских биржах наблюдается смешанная динамика во вторник утром, чему способствовала динамика американских фондовых рынков. Внимание инвесторов сосредоточено на предстоящем заседании Федеральной резервной системы (ФРС) США, которое пройдет с 15 по 16 июня. Трейдеры ожидают от регулятора решения по ставке, прогнозов по основным экономическим показателям и комментариев по поводу ситуации с инфляцией и планов по дальнейшим мерам поддержки.

"В какой-то момент игнорирование опасений по поводу инфляции больше не убедит инвесторов, поэтому мы продолжим обращать внимание на то, что ФРС говорит о своих ожиданиях роста, инфляции и процентной ставки", — прокомментировала агентству Блумберг стратег JPMorgan Asset Management по глобальному рынку Марселла Чоу.

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