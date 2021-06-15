МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник вечером ускорили темпы роста, трейдеры продолжают оценивать перспективы по спросу, в то же время ожидая статистику по коммерческим запасам нефти в США за прошлую неделю, свидетельствуют данные торгов. Эксперт рассказал, что ждет рубль после саммита в Женеве

По состоянию на 19.49 мск цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,35%, до 73,84 доллара за баррель. Стоимость июльских фьючерсов на WTI поднималась на 1,5%, до 71,98 доллара за баррель. Днем нефть дорожала на 0,3%.

В целом трейдеры настроены оптимистично по поводу спроса на нефть в свете восстановления экономики, продолжающейся вакцинации и ожиданий по ослаблению карантинных ограничений.

В среду будет опубликована еженедельная статистика по коммерческим запасам нефти в США. За неделю по 11 июня, как полагают аналитики, запасы снизились на 3 миллиона баррелей. Таким образом, показатель может показать снижение четвертую неделю подряд.

Аналитики, которых цитирует газета Wall Street Journal, отмечают, что технические препятствия для котировок усиливаются, а возможное возвращение иранской нефти на мировой рынок может сдержать восходящий тренд стоимости сырья.

Тегеран и мировые державы ведут переговоры о возобновлении ядерной сделки 2015 года. Ранее во вторник ЕС и США в совместном заявлении по итогам саммита поддержали переговоры в Вене по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранскому ядерному досье, а также признали, что для возвращения к реализации сделки необходимо, в том числе, отменить антииранские санкции.