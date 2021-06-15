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2021
https://1prime.ru/Financial_market/20210615/833938881.html
Нефть Brent поднялась выше 74 долларов за баррель впервые с 2019 года
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Мировые цены на нефть во вторник вечером растут более чем на 1,5% на фоне ожиданий по спросу, при этом стоимость нефти Brent поднялась выше 74 долларов за баррель впервые с апреля... ПРАЙМ, 15.06.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник вечером растут более чем на 1,5% на фоне ожиданий по спросу, при этом стоимость нефти Brent поднялась выше 74 долларов за баррель впервые с апреля 2019 года, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 21.17 мск цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,56%, до 74 долларов за баррель, минутами ранее показатель превысил эту отметку впервые с апреля 2019 года. Стоимость июльских фьючерсов на WTI поднималась на 1,74%, до 72,09 доллара за баррель. Днем нефть дорожала на 0,3%.