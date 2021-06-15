МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник вечером растут более чем на 1,5% на фоне ожиданий по спросу, при этом стоимость нефти Brent поднялась выше 74 долларов за баррель впервые с апреля 2019 года, свидетельствуют данные торгов. Рубль после роста первой половины дня сполз в легкий минус

По состоянию на 21.17 мск цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,56%, до 74 долларов за баррель, минутами ранее показатель превысил эту отметку впервые с апреля 2019 года. Стоимость июльских фьючерсов на WTI поднималась на 1,74%, до 72,09 доллара за баррель. Днем нефть дорожала на 0,3%.