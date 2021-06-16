МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. Курс доллара в среду ускорил рост по отношению к основным мировым валютам после объявления ожидаемого решения Федеральной резервной системы (ФРС) США о сохранении базовой ставки на уровне в 0-0,25% годовых и прогноза увеличения ставки к 2023 году, свидетельствуют данные торгов. Путин оценил проблемы в торговых отношениях с США

По состоянию на 21.28 мск курс евро к доллару снижался до 1,2043 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,2124 доллара. Курс доллара к иене поднимался до 110,36 иены за доллар с уровня прошлого закрытия в 110,07 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) поднимался на 0,43%, до 90,92 пункта.

До публикации решения ФРС курс евро к доллару снижался до 1,2116 доллара, доллар дешевел к иене до 109,89 иены за доллар, а индекс доллара рос на 0,03%.

ЗОЛОТО

Стоимость золота перешла к снижению в среду вечером после публикации итогов двухдневного заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 21.40 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 1,02%, или на 17,8 доллара, до 1837,6 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро дешевел на 0,82%, до 27,477 доллара за унцию.

До публикации решения ФРС цена августовского фьючерса на золото росла на 0,29%, до 1861,7 доллара, июльский фьючерс на серебро дорожал на 0,49%, до 27,828 доллара. Российский рынок акций повысился на фоне дорогой нефти

ДОХОДНОСТЬ ГОСОБЛИГАЦИЙ США

Показатели доходности десятилетних гособлигаций США (US Treasuries) перешли к заметному росту, тридцатилетних — колеблются после публикации итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС), свидетельствуют данные торгов.

Доходность десятилетних US Treasuries на 21.37 мск росла на 4,7 базисного пункта против уровня прошлого закрытия – до 1,546%. Доходность тридцатилетних US Treasuries снижалась на 0,4 базисного пункта против уровня прошлого закрытия — до 2,195%.

До публикации ФРС итогов заседания доходность десятилетних US Treasuries снижалась до 1,492%, тридцатилетних — до 2,184%.

ФРС по итогам заседания 15-16 июня ожидаемо сохранила базовую процентную ставку на уровне в 0-0,25% годовых. Регулятор отметил, что ожидает сохранение ставки на текущей отметке в 2021 году и ее увеличение в 2023 году.

Кроме того, регулятор объявил, что будет продолжать выкуп активов по 120 миллиардов долларов в месяц до обеспечения существенного прогресса в достижении целей по занятости и инфляции. Следующее заседание запланировано на 27-28 июля.