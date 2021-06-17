МОСКВА, 17 июн — Dow Jones. Фьючерсы на золото в среду выросли в цене после снижения в течение трех сессий подряд, но затем снизились после того, как Комитет по операциям на открытом рынке Федеральной резервной системы США повысил прогнозы по инфляции на этот и следующий годы, а также просигнализировал о вероятном повышении процентных ставок в 2023 году. Американские индексы снизились на решении ФРС

В заявлении, которое было опубликовано полчаса спустя после закрытия торгов, центральный банк США дал понять, что может повысить процентные ставки раньше, чем ожидалось раньше – дважды в 2023 году.

Августовские фьючерсы на золото по итогам торгов на COMEX выросли на 5 долларов, или 0,3%, до 1861 доллара за унцию. Цены снижались в ходе предыдущих трех сессий.

В ходе электронных торгов после завершения очной сессии и вскоре после заявления ФРС августовские фьючерсы на золото торговались по 1840,70 доллара за унцию.

Июльские фьючерсы на серебро выросли на 12 центов, или 0,4%, до 0,4%, до 27,81 доллара за унцию.

Многие участники рынка ожидают, что ускорение инфляции может заставить ФРС начать обсуждение вероятности начала сворачивания стимулирования, в том числе, программы покупки облигаций в размере 80 млрд долларов и ипотечных облигаций на 40 млрд долларов в месяц.

В среду ФРС сохранила программу покупки облигаций в объеме 120 млрд долларов в месяц.

Между тем Государственное управление продовольствия и стратегических резервов Китая в среду заявило о планах по реализации меди, алюминия, цинка и других металлов из госрезервов в ближайшем будущем с целью обеспечения предложения и стабильных цен на сырьевые товары.

Июльские фьючерсы на медь на COMEX подорожали на 1,2% почти до 4,39 доллара за фунт после падения на 4,3% по итогам сессии вторника.

Июльские фьючерсы на платину упали в цене на 0,6% до 1141,90 доллара за унцию. Сентябрьские фьючерсы на палладий выросли на 2,6% до 2836,80 доллара за унцию.

Число разрешений на строительство в США в мае упало на 3% до 1,68 млн в годовом исчислении, в то время как число закладок новых домов в прошлом месяце выросло на 3,6% до 1,57 млн в год, согласно опубликованным в среду данным. Число закладок новых домов в апреле было пересмотрено в сторону понижения, с 1,76 млн до 1,52 млн. Цены на импорт в США в мае поднялись на 1,1%, а без учета нефти – на 0,9%. За последние 12 месяцев цены на импорт выросли на 11,3%.

— Автор Mark DeCambre; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

Dow Jones Newswires, ПРАЙМ

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