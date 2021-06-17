МОСКВА, 17 июн – ПРАЙМ. На фоне прошедших в Женеве переговоров президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена может продолжиться подорожание рубля, так как встреча завершилась в целом позитивно — таким мнением с "Известиями" поделился старший экономист аналитического управления "Открытие Research" Максим Петроневич. Рубль прибавляет на дорогой нефти и итогах саммита Россия-США

По его словам, при этом на фоне вероятного укрепления валюты США на мировой арене улучшение позиций российской валюты будет более заметно по отношению к евро, чем по отношению к доллару.

Директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики Владимир Брагин считает, что к росту рубля привела, в частности, значительно снизившаяся в последнее время премия за геополитический риск, закладываемая рынком в курс. По его мнению, если ожидания по улучшению отношений на перспективу оправдаются, то укрепление национальной валюты продолжится. Это может привести и к росту вложений иностранных инвесторов в акции российских компаний. Но из-за увеличения инфляции, вступления в силу санкций по ОФЗ и ужесточения денежно-кредитной политики ЦБ российские госбумаги не будут пользоваться спросом, считает эксперт.

Старший аналитик "МКБ Инвестиции" Антон Старцев считает, что встреча президентов может помочь налаживанию диалога между странами и привести к снижению "геополитической премии" в цене активов.

Аналитик "Фридом Финанс" Евгений Миронюк также ожидает роста индекса МосБиржи. По его мнению, показатель обновит свой максимум в 3864 пункта в ближайшее время приблизится к 4000.

Инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин, в свою очередь, считает, что итоги женевского саммита для российских активов стали умеренно позитивными.

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