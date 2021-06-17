Эксперты рассказали, что будет с рублем после женевского саммита
МОСКВА, 17 июн – ПРАЙМ. На фоне прошедших в Женеве переговоров президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена может продолжиться подорожание рубля, так как встреча завершилась в целом позитивно — таким мнением с "Известиями" поделился старший экономист аналитического управления "Открытие Research" Максим Петроневич.
По его словам, при этом на фоне вероятного укрепления валюты США на мировой арене улучшение позиций российской валюты будет более заметно по отношению к евро, чем по отношению к доллару.
Директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики Владимир Брагин считает, что к росту рубля привела, в частности, значительно снизившаяся в последнее время премия за геополитический риск, закладываемая рынком в курс. По его мнению, если ожидания по улучшению отношений на перспективу оправдаются, то укрепление национальной валюты продолжится. Это может привести и к росту вложений иностранных инвесторов в акции российских компаний. Но из-за увеличения инфляции, вступления в силу санкций по ОФЗ и ужесточения денежно-кредитной политики ЦБ российские госбумаги не будут пользоваться спросом, считает эксперт.
Старший аналитик "МКБ Инвестиции" Антон Старцев считает, что встреча президентов может помочь налаживанию диалога между странами и привести к снижению "геополитической премии" в цене активов.
Аналитик "Фридом Финанс" Евгений Миронюк также ожидает роста индекса МосБиржи. По его мнению, показатель обновит свой максимум в 3864 пункта в ближайшее время приблизится к 4000.
Инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин, в свою очередь, считает, что итоги женевского саммита для российских активов стали умеренно позитивными.
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