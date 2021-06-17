МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Стоимость фьючерса на палладий в четверг вечером падает на 10%, укрепление доллара и общая рыночная волатильность сдерживают котировки, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 19.05 мск цена на сентябрьский фьючерс на палладий падала на 10,66%, до 2534,5 доллара за тройскую унцию. При этом стоимость палладия на спотовом рынке снижалась на 9,19%, до 2543,51 доллара.

В четверг вечером некоторые активы заметно теряют в цене: золото дешевеет на 4,7%, серебро — на 6,7%, нефть теряет 2,5% стоимости, между тем доллар к мировым валютам укрепляется.

В среду вечером Федеральная резервная системы (ФРС) США объявила, что ожидает сохранения ставки на текущей отметке в 2021 году и ее увеличения к концу 2023 года. Регулятор также сохранил базовую процентную ставку на уровне в 0-0,25% годовых и подтвердил, что будет продолжать выкуп активов с рынка по 120 миллиардов долларов в месяц.

В результате индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) вырос уже на 1,5% за два дня, до 91,91 пункта. Укрепление доллара делает сырье и металлы, в том числе палладий, менее доступными при их покупки в другой валюте.