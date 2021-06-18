МОСКВА, 18 июн — Dow Jones. Фьючерсы на золото в четверг продемонстрировали самое сильное в процентном отношении однодневное снижение этого года после того, как ФРС просигнализировала о некоторой склонности к более жесткой денежно-кредитной политике. Биржи США закрылись со снижением основных индексов

Августовские фьючерсы на золото на COMEX снизились в цене на 86,60 доллара, или 4,7%, до 1774,80 доллара за унцию. В среду цены на золото выросли на 5 долларов, или 0,3%, до 1861,40 доллара за унцию после снижения по итогам трех сессий подряд. Между тем в ходе электронных торгов, вскоре после заявления ФРС, котировки начали снижаться.

Хотя ФРС оставила денежно-кредитную политику без изменений, она просигнализировала о более раннем и быстром повышении процентной ставки. Ожидается, что в 2023 году процентная ставка будет повышена дважды. Кроме того, центральный банк повысил прогнозы по инфляции в этом и следующем году.

На фоне опубликованных в последнее время данных многие полагали, что ФРС, по крайней мере, начнет обсуждение возможности некоторого ужесточения очень мягкой денежно-кредитной политики, направленной на поддержку экономики в условиях пандемии. Между тем ФРС просигнализировала о намного более сильной склонности к жесткой политике, чем многие ожидали.

За истекший период этой недели золото потеряло в цене более 5%. Котировки продемонстрировали самое сильное однодневное падение с 9 января, когда цены снизились на 5%, согласно данным FactSet.

Нем не менее, Адам Кус, президент Libertas Wealth Management Group, считает, что эта динамика цен на золото "обусловлена новостями", а такие изменения, как правило, кратковременны.

"Это резкое снижение, вероятно, носит временный характер", и за ним, скорее всего, последует разворот, пока не появится новый катализатор, говорит он.

Заявление ФРС поспособствовало повышению доходности казначейских облигаций. Доходность 2-летних казначейских облигаций достигла 12-месячного максимума 0,213%. Индекс доллара ICE вырос на 0,8%, до 91,86.

Вряд ли инвесторы удивлены перспективами повышения процентной ставки ФРС в 2023 году. Между тем укрепление доллара и рост доходности казначейских облигаций значительно ограничивают потенциал повышения цен на золото, отмечает Карстен Фритш из Commerzbank. Рубль уверенно растет к евро и меньше – к доллару

"Насколько это оправдывает такой масштаб снижения цен – другой вопрос. В конце концов, золото и так дешевело в последние дни в ожидании возможного изменения подхода ФРС США. По нашему мнению, повышение ставок на двухгодичном горизонте – слишком отдаленная перспектива, чтобы обеспечить такое снижение цен, особенно на фоне доходности казначейских облигаций, которая значительно ниже прогнозируемой инфляции", — рассказал Фритш.

Он напомнил, что глава ФРС США Джером Пауэлл заявил об обсуждении возможного сворачивания программы выкупа бондов. Решение принято не было, поэтому центральный банк продолжит выкуп бумаг на 120 млрд долларов каждый месяц.

"Мы считаем падение цен на золото слишком сильным, хотя есть вероятность, что оно продолжится еще какое-то время, прежде чем понижательный импульс будет полностью отработан", — добавил эксперт.

Котировки июльских фьючерсов на серебро упали на 1,96 доллара, или 7%, до 25,86 доллара за унцию.

Июльские фьючерсы на медь упали на 4,7% почти до 4,18 доллара за фунт. За истекший период недели котировки металла снизились более чем на 8%.

В среду власти КНР сообщили о планируемой в ближайшее время реализации меди, алюминия, цинка и других сырьевых товаров из госрезервов. Эта мера должна обеспечить приемлемые объемы предложения и стабилизировать цены на сырье.

Июльские контракты на платину упали на 86,70 доллара, или 7,6%, до 1055,20 доллара за унцию, сентябрьские фьючерсы на палладий снизились в цене на 324,60 доллара, или 11%, до 2512,20 доллара за унцию.

— Автор Barbara Kollmeyer; перевод ПРАЙМ, +7 495 645 3700, dowjonesteam@1prime.biz

Dow Jones Newswires, ПРАЙМ

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