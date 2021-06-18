2021-06-18T07:25:04+03:00
2021-06-18T07:25:04+03:00
2021-06-18T07:25:04+03:00
2021
https://1prime.ru/Financial_market/20210618/833965144.html
Рубль в начале торгов снижается на дешевеющей нефти
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Рубль снижается против доллара и евро, отыгрывая дешевеющую нефть, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 7.07 мск повышался на 7 копеек — до 72,39... ПРАЙМ, 18.06.2021
курсы валют, доллар, рубль, новости, рынки, валюта
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 18 июн — ПРАЙМ. Рубль снижается против доллара и евро, отыгрывая дешевеющую нефть, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 7.07 мск повышался на 7 копеек — до 72,39 рубля, курс евро — на 15 копеек, до 86,3 рубля.
Стоимость нефти марки Brent с утра теряет 0,9% — до 72,5 доллара за баррель.
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