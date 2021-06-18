МОСКВА, 18 июн — ПРАЙМ. Рубль снижается против доллара и евро, отыгрывая дешевеющую нефть, следует из данных Московской биржи. Фондовые индексы США закрылись разнонаправленно

Курс доллара расчетами "завтра" на 7.07 мск повышался на 7 копеек — до 72,39 рубля, курс евро — на 15 копеек, до 86,3 рубля.

Стоимость нефти марки Brent с утра теряет 0,9% — до 72,5 доллара за баррель.

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