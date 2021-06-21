МОСКВА, 21 июн — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть продолжают расти в понедельник вечером на фоне увеличения спроса на топливо в связи с постепенным снятием ограничений на передвижение, свидетельствуют данные торгов.

" Московская биржа

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По состоянию на 17.11 мск цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,91%, до 74,19 доллара за баррель. Стоимость августовских фьючерсов на WTI увеличивалась на 1,43%, до 72,28 доллара, июльских — на 0,75%, до 72,18 доллара.

Цены на "черное золото" продолжают увеличиваться в понедельник вечером. Оптимизму инвесторов способствует рост спроса на топливо в связи с постепенным ослаблением карантинных ограничений в летний период отпусков.

Кроме того, опасения по поводу возвращения Ирана на рынок нефти в краткосрочной перспективе ослабли. "Нефть продолжает набирать обороты на рынке, поскольку фактор спроса перевешивает возможное иранское соглашение", — сказал газете Wall Street Journal аналитик Spartan Capital Питер Кардилло (Peter Cardillo).