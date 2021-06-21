МОСКВА, 21 июн — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть продолжают расти в понедельник вечером на фоне увеличения спроса на топливо в связи с постепенным снятием ограничений на передвижение, свидетельствуют данные торгов. Российский рынок акций не показывает единой динамики на ослаблении рубля

По состоянию на 17.11 мск цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,91%, до 74,19 доллара за баррель. Стоимость августовских фьючерсов на WTI увеличивалась на 1,43%, до 72,28 доллара, июльских — на 0,75%, до 72,18 доллара.

Цены на "черное золото" продолжают увеличиваться в понедельник вечером. Оптимизму инвесторов способствует рост спроса на топливо в связи с постепенным ослаблением карантинных ограничений в летний период отпусков.

Кроме того, опасения по поводу возвращения Ирана на рынок нефти в краткосрочной перспективе ослабли. "Нефть продолжает набирать обороты на рынке, поскольку фактор спроса перевешивает возможное иранское соглашение", — сказал газете Wall Street Journal аналитик Spartan Capital Питер Кардилло (Peter Cardillo).