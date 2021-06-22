МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Курс рубля слабо растет и к доллару, и к евро в начале торгового дня на дорожающих нефтяных котировках, следует из данных Московской биржи. Рубль падает на геополитических рисках, несмотря на рост мировых площадок

Курс доллара расчетами "завтра" на 7.09 мск вторника снижается на 5 копеек, до 73,08 рубля, курс евро – на 10 копеек, до 87,06 рубля.

Августовский фьючерс на нефть марки Brent в то же время повышается на 0,3%, до 75,13 доллара за баррель.