2021-06-22T07:28:00+03:00
2021-06-22T07:30:37+03:00
2021-06-22T07:28:00+03:00
2021
https://1prime.ru/Financial_market/20210622/833995850.html
Рубль слабо укрепляется на дорожающей нефти
Рынки
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Курс рубля слабо растет и к доллару, и к евро в начале торгового дня на дорожающих нефтяных котировках, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 7.09... ПРАЙМ, 22.06.2021
рубль, нефть, новости, рынки
https://1prime.ru/images/83372/24/833722449.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83372/24/833722449.jpg
https://1prime.ru/images/83372/24/833722448.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83372/24/833722448.jpg
https://1prime.ru/images/83372/24/833722436.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83372/24/833722436.jpg
https://1prime.ru/Financial_market/20210621/833993396.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Курс рубля слабо растет и к доллару, и к евро в начале торгового дня на дорожающих нефтяных котировках, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 7.09 мск вторника снижается на 5 копеек, до 73,08 рубля, курс евро – на 10 копеек, до 87,06 рубля.
Августовский фьючерс на нефть марки Brent в то же время повышается на 0,3%, до 75,13 доллара за баррель.