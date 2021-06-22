МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Стоимость нефти снижается во вторник вечером, в то время как инвесторы оценивают баланс спроса и предложения сырья на рынке, свидетельствуют данные торгов. Доигрались. Когда американская экономика рухнет

По состоянию на 18.29 мск цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижается на 0,2%, до 74,75 доллара за баррель; стоимость августовских фьючерсов на WTI — на 0,42%, до 72,53 доллара, июльских — на 0,96%, до 72,95 доллара.

Трейдеры обратили внимание на сообщения СМИ о том, что ОПЕК+ обсуждает возможность дальнейшего увеличения добычи нефти в августе. Заседание альянса пройдет 1 июля. По результатам прошедшей 1 июня встречи альянс сохранил прежние параметры сделки, то есть несколько увеличит добычу в июле.

"Восстановление спроса так велико, что рынок готов принять дополнительную нефть от ОПЕК+", — отметил аналитик Oanda Эдвард Моя (Edward Moya), чье мнение приводит агентство Блумберг. В то же время, аналитик отметил, что ОПЕК+ навряд ли увеличит добычу очень резко, так как переговоры по ядерной сделке с Ираном еще продолжаются.