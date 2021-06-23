МОСКВА, 23 июн — Dow Jones. Фьючерсы на золото во вторник закрылись с понижением по итогам уже третьей из четырех последних сессий, тогда как инвесторы ждали выступления председателя Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла в конгрессе США. Американские индексы растут на закрытии биржи

Торги по фьючерсам завершились за полчаса до выступления главы ФРС перед подкомитетом Палаты представителей США по коронавирусному кризису.

В прошлую среду Пауэлл признал, что руководители центрального банка начали обсуждать сворачивание ежемесячных покупок гособлигаций. Итоги заседания ФРС на прошлой неделе застали участников рынка врасплох, поскольку представители регулятора дали понять, что теперь ожидают двух повышений процентных ставок к концу 2023 года, тогда как раньше не прогнозировали ни одного.

В заранее подготовленном тексте выступления Пауэлла, опубликованном в понедельник, отмечалось, что ФРС "сделает все возможное для поддержки экономики, пока ее восстановление не завершится".

В своей речи глава ФРС уделил особое внимание теме инфляции, в очередной раз заявив, что ускорение темпов роста цен имеет временный характер, и далеко не все согласны с этим утверждением, отметил Джефф Райт, инвестиционный директор Wolfpack Capital. "Золото дешевеет, учитывая неопределенность по поводу сроков будущих действий ФРС", – добавил он.

Проблема для золота заключается в том, что "временный" характер инфляции не является результатом объективного анализа и может по-разному интерпретироваться, поясняет Райт. "Наиболее прямой мерой ограничения инфляции стало бы повышение процентных ставок ФРС, однако определить точку, на которой центральный банк начнет этот процесс, сложно. В начале вероятно сворачивание программы покупки активов, а затем – повышение процентных ставок. Самый ранний вероятный срок начала (этого процесса) – конец 2022 года", – рассуждает аналитик.

Райт не верит в возможность быстрого восстановления золота, однако металл, "похоже, нашел прочную поддержку чуть ниже 1800 долларов (за унцию)". Бумаги российских компаний закрыли торги в Лондоне в основном ростом

Августовские фьючерсы на золото на COMEX закрылись с понижением на 5,50 доллара США, или на 0,3%, по 1777,40 доллара за унцию, после роста на 0,8% в понедельник.

Тем временем президент Федерального резервного банка Кливленда Лоретта Местер во вторник заявила, что не хотела бы вносить изменения в мягкую денежно-кредитную политику ФРС до тех пор, пока не произойдет значительного улучшения ситуации на рынке труда на протяжении летнего периода. Котировки золота получают поддержку в случае смягчения денежно-кредитной политики, которая означает более низкие процентные ставки.

В понедельник цены на золото несколько восстановились, однако ожидается сохранение общего нисходящего тренда, в рамках которого котировки опустились ниже психологически важных уровней 1900 и 1800 долларов.

"Цены консолидируются между 1770 и 1800 долларами после распродажи на прошлой неделе, поскольку инвесторы не могут определить краткосрочные перспективы котировок драгоценного металла", — сообщил Пьер Вейре из ActivTrades.

Драгоценные металлы во вторник упали в цене, несмотря на ослабление доллара. Динамика доходности казначейских облигаций США была противоречивой: доходность 10-летних облигаций снизилась, тогда как доходность 30-летних бумаг отметилась ростом.

Июльские фьючерсы на серебро на COMEX закрылись с понижением на 0,7%, по 25,86 доллара за унцию. Июльские фьючерсы на медь подорожали на 1,1%, до 4,23 доллара за фунт.

Июльские контракты на платину выросли в цене на 1,8%, до 1070,20 доллара за унцию, а сентябрьские фьючерсы на палладий подешевели на 0,02%, до 2558,90 доллара за унцию.

— Авторы Myra P. Saefong, Mark DeCambre; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

Dow Jones Newswires, ПРАЙМ

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