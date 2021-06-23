МОСКВА, 23 июн — Dow Jones. Фондовый рынок США во вторник отметился ростом, в рамках которого индекс Nasdaq Composite закрылся на рекордном максимуме, поскольку инвесторы стремились вкладываться в бумаги технологических компаний и прочие акции роста. Цены на нефть снизились

Большинство секторов фондового рынка выросли после отмеченного накануне резкого подъема основных индексов. Инвесторы, судя по всему, уделяли больше всего внимания акциям крупных технологических компаний. Бумаги Twitter, Netflix и Facebook значительно подорожали, тогда как рыночная капитализация Microsoft кратковременно превысила 2 трлн долларов США, а бумаги Amazon.com приблизились к первому рекордному уровню закрытия с сентября.

Председатель Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл в ходе выступления в конгрессе по-прежнему утверждал, что считает недавнее ускорение инфляции временным явлением.

Любые признаки того, что ФРС не станет агрессивно повышать процентные ставки, вызывают позитивный отклик у инвесторов. Многие восприняли это как сигнал к возобновлению покупок бумаг технологических компаний и акций роста, которые серьезно пострадали в последние месяцы от опасений по поводу инфляции.

"Инвесторы осознали, что текущая ситуация благоприятна (для котировок акций), и процентные ставки остаются низкими, — сказал Патрик Лири, главный рыночный стратег-аналитик и старший трейдер в Incapital. – ФРС планирует реализовывать масштабные меры денежно-кредитного стимулирования экономики еще на протяжении 24 месяцев".

По мнению эксперта, внимание участников рынка теперь, вероятно, переключится на ожидаемый в пятницу индекс цен расходов на личное потребление (PCE) США, который ФРС предпочитает в качестве индикатора инфляции. Отчет должен показать, является ли недавнее ускорение роста цен на самом деле временным. Цены на золото закрылись с понижением

"Мы, вероятно, по-прежнему будем наблюдать усиление волатильности при выходе таких отчетов", — добавил Лири.

S&P 500 вырос на 21,65 пункта, или на 0,5%, до 4246,44 пункта, оставаясь на 0,2% ниже своего рекордного максимума, достигнутого 14 июня. Nasdaq Composite достиг рекордного уровня закрытия 14253,27 пункта, прибавив 111,79 пункта, или 0,8%. Dow Jones Industrial Average тоже вырос, набрав 68,61 пункта, или 0,2%, и достигнув 33945,58 пункта.

Девять из 11 секторов S&P 500 во вторник выросли. В числе отстающих были сектор недвижимости и коммунальный сектор.

Сектор дискреционного потребительского спроса возглавил повышение, прибавив 1,0%. Технологический сектор также поддержал подъем, в частности акции Netflix выросли на 2,4%, Facebook – на 2,0%, а Twitter – на 2,9%.

Другие акции роста тоже подорожали: бумаги Spotify прибавили 3,3%, а Zoom Video Communications – 1,5%.

Повышению котировок акций роста способствовало снижение доходности гособлигаций США. Доходность 10-летних бумаг снизилась до 1,471% против 1,481% в понедельник.

Акции GameStop подорожали на 10,0% после того, как компания заявила, что привлекла от продажи бумаг более 1 млрд долларов. Между тем акции Sanderson Farms подскочили на 10% вслед за тем, как The Wall Street Journal сообщила, что компания, согласно осведомленным источникам, изучает возможность продажи.

Панъевропейский Stoxx Europe 600 поднялся на 0,3%.

Японский Nikkei 225 вырос на 3,1%. В Китае Shanghai Composite прибавил 0,8%, а в Гонконге Hang Seng потерял 0,6%.

— Авторы Will Horner, William.Horner@wsj.com, Michael Wursthorn, Michael.Wursthorn@wsj.com; перевод ПРАЙМ; +7 (495) 645-37-00; dowjonesteam @ 1prime.biz

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Dow Jones Newswires, ПРАЙМ

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