МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Рубль перешел к слабому укреплению к доллару и евро после снижения к обеим валютам на старте торгов, следует из данных Московской биржи. Фондовый рынок США отметился ростом

Курс доллара расчетами "завтра" на 7.06 мск снижался на 5 копеек — до 72,83 рубля, курс евро – на 21 копейки, до 86,85 рубля.

Августовский фьючерс на нефть марки Brent повышается на 0,59% — до 75,25 доллара за баррель.

В первых сделках рубль снижался на 10 копеек к доллару и на 15 копеек к евро.

Читайте также:

Цены на нефть снизились