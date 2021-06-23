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2021-06-23T07:23:16+03:00
2021
https://1prime.ru/Financial_market/20210623/834006771.html
Рубль перешел к слабому росту после снижения на старте торгов
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Рубль перешел к слабому укреплению к доллару и евро после снижения к обеим валютам на старте торгов, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 7.06... ПРАЙМ, 23.06.2021
рубль, евро, доллар, курсы валют, новости, рынки, валюта
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Рубль перешел к слабому укреплению к доллару и евро после снижения к обеим валютам на старте торгов, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 7.06 мск снижался на 5 копеек — до 72,83 рубля, курс евро – на 21 копейки, до 86,85 рубля.
Августовский фьючерс на нефть марки Brent повышается на 0,59% — до 75,25 доллара за баррель.
В первых сделках рубль снижался на 10 копеек к доллару и на 15 копеек к евро.
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