МОСКВА, 23 июн — Dow Jones. Котировки нефти во вторник закрылись с понижением, причем цены на Brent снизились с достигнутых ранее уровней выше 75 долларов США за баррель, на сообщениях Reuters и Bloomberg о том, что нефтедобывающая коалиция ОПЕК+ обсудила дальнейшее наращивание совокупной добычи в августе. Очередное заседание коалиции запланировано на 1 июля. Цены на золото закрылись с понижением

Такие сообщения сигнализируют о том, что "разрыв между спросом и предложением уже становится проблемой, и ОПЕК+ работает над планом по ее решению", отметила Луиз Диксон, аналитик по рынку нефти в Rystad Energy.

"Разговоры по поводу возможного наращивания добычи ОПЕК+ являются главным понижательным риском для нефтяных котировок в рамках недавнего ралли, которое было обусловлено сильным спросом на протяжении летнего периода и в целом довольно сдержанным предложением", — заявила она.

Августовские фьючерсы на нефть WTI на NYMEX закрылись с понижением на 27 центов, или 0,4%, по 72,85 доллара за баррель. Июльские фьючерсы на этот сорт нефти, экспирация которых произошла по окончанию торгов вторника, снизились в цене на 60 центов, или 0,8%, до 73,06 доллара за баррель.

Котировки августовских фьючерсов на нефть Brent снизились на 9 центов, или 0,1%, до 74,81 доллара за баррель. Ранее во вторник они торговались выше 75 долларов за баррель. В последний раз фьючерсы на Brent закрывались выше 75 долларов в октябре 2018 года, согласно данным FactSet. Американские индексы растут на закрытии биржи

"ОПЕК+, вероятно, нарастит предложение (на рынке нефти), либо официально, с августа установив более высокий целевой уровень добычи, либо неофициально, менее строго соблюдая текущие договоренности по ограничению совокупной добычи", — добавила Диксон.

ОПЕК+ уже ранее согласовала план по постепенному наращиванию добычи с мая по июль.

При этом высокий спрос на физическом рынке нефти продолжает оказывать поддержку котировкам, отмечают аналитики. На рынке фьючерсов на Brent сформировалась бэквордация, когда ближайшие контракты торгуются выше фьючерсов с более поздней датой поставки. Бэквордация говорит о высоком спросе на нефть в краткосрочной перспективе и способствует усилению интереса со стороны спекулянтов, сообщил Юджин Вайнберг, товарно-сырьевой аналитик Commerzbank.

Июльские фьючерсы на бензин на NYMEX подорожали на 1,3%, до 2,22 доллара за галлон, достигнув максимума с 24 мая 2018 года. Июльские фьючерсы на печное топливо выросли в цене на 1,1%, до 2,15 доллара за галлон, максимума с 12 ноября 2018 года.

Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, в среднем ожидают, что данные Управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США в среду покажут сокращение запасов нефти на 6,3 млн баррелей за неделю 12-18 июня, а также рост запасов бензина и дистиллятов на 1,3 млн и 1 млн баррелей соответственно.

Тем временем июльские фьючерсы на природный газ прибавили 2,1%, достигнув 3,26 доллара за млн БТЕ.

— Авторы Myra P. Saefong, William Watts; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

Dow Jones Newswires, ПРАЙМ

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