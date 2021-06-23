МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду преимущественно растут на фоне ослабления опасений относительно ускорения инфляции после выступления главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла, свидетельствуют данные торгов. Фондовый рынок США отметился ростом

По состоянию на 7.33 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,46%, до 3573,61 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,81%, до 2472,97 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 1,56%, до 28697,51 пункта. Южнокорейский KOSPI увеличивался на 0,44%, до 3277,04 пунктов, японский Nikkei 225 — на 0,03%, до 28891,5 пункта, австралийский S&P/ASX 200 снижался на 0,39%, до 7313,5 пункта.

Опасения инвесторов, вызванные ранее прогнозами ФРС о более скором повышении ставки, немного снизились на фоне выступления главы регулятора. Пауэлл отметил, что высокий уровень инфляции по-прежнему рассматривается Федрезервом как временное явление, и рост потребительских цен замедлится до целевого уровня в 2%.

"Признание ФРС более высокой инфляции и того факта, что она спровоцировала прогнозы регулятора по повышению ставки, является отражением более позитивной долгосрочной динамики", — приводит агентство Франс Пресс мнение стратегов BlackRock Investment Institute во главе с Жаном Бойвином (Jean Boivin).

Эксперты также отметили, что новый прогноз Федрезерва не приведет к значительному повышению ставок в ближайшее время, и, в сочетании с быстрым восстановлением экономики, это создает условия для риска.

Трейдеры также обратили внимание на статистику по странам региона. Так, композитный индекс деловой активности (PMI) в промышленности и сфере услуг Японии, рассчитываемый Jibun Bank, по предварительной оценке в июне снизился до 47,8 пункта с 48,8 пункта в апреле. Композитный PMI в промышленности и сфере услуг Австралии также снизился в июне по предварительной оценке – до 58,4 пункта с 60,4 пункта.

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