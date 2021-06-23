МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду преимущественно растут на фоне ослабления опасений относительно ускорения инфляции после выступления главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла, свидетельствуют данные торгов. 

Нью-Йоркская фондовая биржа

Фондовый рынок США отметился ростом

По состоянию на 7.33 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,46%, до 3573,61 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,81%, до 2472,97 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 1,56%, до 28697,51 пункта. Южнокорейский KOSPI увеличивался на 0,44%, до 3277,04 пунктов, японский Nikkei 225 — на 0,03%, до 28891,5 пункта, австралийский S&P/ASX 200 снижался на 0,39%, до 7313,5 пункта.

Опасения инвесторов, вызванные ранее прогнозами ФРС о более скором повышении ставки, немного снизились на фоне выступления главы регулятора. Пауэлл отметил, что высокий уровень инфляции по-прежнему рассматривается Федрезервом как временное явление, и рост потребительских цен замедлится до целевого уровня в 2%.

"Признание ФРС более высокой инфляции и того факта, что она спровоцировала прогнозы регулятора по повышению ставки, является отражением более позитивной долгосрочной динамики", — приводит агентство Франс Пресс мнение стратегов BlackRock Investment Institute во главе с Жаном Бойвином (Jean Boivin).

Эксперты также отметили, что новый прогноз Федрезерва не приведет к значительному повышению ставок в ближайшее время, и, в сочетании с быстрым восстановлением экономики, это создает условия для риска.

Трейдеры также обратили внимание на статистику по странам региона. Так, композитный индекс деловой активности (PMI) в промышленности и сфере услуг Японии, рассчитываемый Jibun Bank, по предварительной оценке в июне снизился до 47,8 пункта с 48,8 пункта в апреле. Композитный PMI в промышленности и сфере услуг Австралии также снизился в июне по предварительной оценке – до 58,4 пункта с 60,4 пункта.

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