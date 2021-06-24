МОСКВА, 24 июн — Dow Jones. Фьючерсы на золото в среду выросли, достигнув самого высокого уровня закрытия за неделю. Поддержку котировкам оказывало снижение доходности гособлигаций и ослабление доллара США: американская валюта отступила с примерно двухмесячного максимума. Биржи США закрылись разнонаправленно без серьезных колебаний

Тем не менее, перспективы цен на золото остаются неопределенными после масштабных продаж фьючерсов на предыдущей неделе. Инвесторы следят за позицией Федеральной резервной системы США относительно инфляции и прогнозами по восстановлению рынка труда после пандемии коронавируса.

Прояснение планов ФРС относительно "сокращения покупок активов и повышения процентных ставок" будет главным фактором, определяющим динамику котировок золото, заявил Тайлер Ричи из Sevens Report Research.

"Если ФРС продолжит придерживаться мягкой денежно-кредитной политики и допускать некоторое превышение целевого уровня инфляции, то это сделает возможным ралли на рынке золота, — сказал он. – Цены на золото могут расти и в том случае, если темпы инфляции будут превышать темпы повышения процентных ставок, и в рамках этого сценария колебания курса доллара будут более важным фактором для котировок драгоценных металлов".

Августовские фьючерсы на золото на COMEX закрылись с повышением на 6 долларов, или 0,3%, по 1783,40 доллара за тройскую унцию, что является максимумом с 16 июня. В течение дня котировки достигали максимума 1795,60 доллара за унцию.

Цены на золото могут в краткосрочной перспективе превысить отметку 1800 долларов за унцию, однако "потенциал роста может быть ограничен в связи с выходом в пятницу индекса цен расходов на личное потребление (PCE) США", сообщил Лукман Отунуга из FXTM.

Июльские фьючерсы на серебро закрылись с повышением на 1,0%, по 26,11 доллара США за унцию. Во вторник этот металл подешевел на 0,7%.

Доходность 2-летних гособлигаций США во вторник продемонстрировала наиболее значительное однодневное снижение с 17 марта, тогда как индекс доллара ICE снизился по сравнению с началом недели, что оказывало поддержку котировкам деноминированных в долларах активов, таких как золото. Бумаги российских компаний закрыли торги в Лондоне в основном ростом

Председатель ФРС Джером Пауэлл во время выступления в конгрессе во вторник "придерживался гораздо более осторожной риторики (относительно ужесточения денежно-кредитной политики", и это обнадежило инвесторов, рассчитывающих на подорожание золота, отметил Отунуга.

Пауэлл в очередной раз повторил, что усиление инфляционного давления, по мнению центрального банка, имеет временный характер, и регулятор будет осторожно подходить к повышению процентных ставок с текущего уровня, близкого к нулю.

"Эти комментарии (главы ФРС) привели к падению доллара, снизив ожидания относительно повышения ставок и ослабив давление на котировки золота", — добавил Отунуга.

Цены на золото в среду продолжили расти после выхода отчета IHS Markit, согласно которому предварительный индекс менеджеров по снабжению (PMI) для производственного сектора США в июне вырос до 62,6 против 62,1 в мае, тогда как предварительный PMI для сферы услуг в июне упал до 64,8 против 70,4 в мае.

Кроме того, официальные данные в среду показали, что дефицит текущего счета платежного баланса США за первые три месяца текущего года вырос на 20,7 млрд долларов, до 195,7 млрд долларов.

Тем временем июльские фьючерсы на медь на COMEX выросли в цене на 2,4%, до 4,33 доллара за фунт.

Июльские фьючерсы на платину подорожали на 1,5%, до 1086,50 доллара за унцию, а сентябрьские фьючерсы на палладий выросли в цене на 2,8%, до 2630,50 доллара за унцию.

— Авторы Myra P. Saefong, Mark DeCambre; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

Dow Jones Newswires, ПРАЙМ

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