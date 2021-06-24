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https://1prime.ru/Financial_market/20210624/834018948.html
Рубль в начале торгов мало меняется к доллару и евро
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Рубль мало меняется в начале торгов к доллару и евро на фоне слабой динамики нефти, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 7.04 мск четверга... ПРАЙМ, 24.06.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. Рубль мало меняется в начале торгов к доллару и евро на фоне слабой динамики нефти, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 7.04 мск четверга торгуется у уровня предыдущего закрытия – 72,61 рубля, курс евро снижается на 4 копейки, 86,59 рубля.
Августовский фьючерс на нефть марки Brent повышается на 0,12% — до 75,28 доллара за баррель.
На старте торгов рубль рос на 4 копейки к доллару и на 5 копеек к евро.
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