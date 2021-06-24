МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. Рубль мало меняется в начале торгов к доллару и евро на фоне слабой динамики нефти, следует из данных Московской биржи. Эксперт спрогнозировал курс рубля до конца лета

Курс доллара расчетами "завтра" на 7.04 мск четверга торгуется у уровня предыдущего закрытия – 72,61 рубля, курс евро снижается на 4 копейки, 86,59 рубля.

Августовский фьючерс на нефть марки Brent повышается на 0,12% — до 75,28 доллара за баррель.

На старте торгов рубль рос на 4 копейки к доллару и на 5 копеек к евро.

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