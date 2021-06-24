МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. Спрогнозировать момент максимального укрепления рубля со стопроцентной вероятностью вряд ли можно, однако оценить движение российской валюты на основании ряда факторов — вполне реально, рассказала агентству "Прайм" руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ "ФИНАМ" Ольга Беленькая. 

По ее словам, на динамику курса российской валюты сейчас влияет несколько факторов.

"Главный фактор в пользу укрепления рубля — рост мировых цен на нефть. Так, цена Brent впервые с 2018 года превысила $75 за баррель", — отметила специалист.

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Также поддержку рублю оказывает ускорение нормализации денежно-кредитной политики Банка России: с начала года ключевая ставка была повышена с 4,25% до 5,5% годовых, причем был дан четкий сигнал необходимости продолжения ее повышения на ближайших заседаниях. Сегодня первый зампред Банка России А. Заботкин подчеркнул этот сигнал, отметив, что регулятор при определенных сценариях может повысить ключевую ставку выше верхнего предела долгосрочного диапазона нейтральной ставки 5-6%, чтобы снизить инфляционные ожидания, отмечает эксперт.

Но есть и сдерживающие укрепление рубля факторы. Это заметное изменение риторики ФРС на июньском заседании:

  • Во-первых,  глава американского регулятора Дж. Пауэлл заявил о начале дискуссии о целесообразности сворачивания программы количественного смягчения.
  • Во-вторых, теперь большинство число членов комитета FOMC прогнозируют рост ставки уже в 2023 году (не менее 2-х повышений), тогда как ранее ужесточение ДКП ожидалось позже 2023 года.

Это вызвало укрепление курса доллара к валютам ЕМ, к которым относится и российский рубль. При этом в ходе вчерашнего выступления в Конгрессе Пауэлл пытался смягчить этот эффект, вновь повторив, что по его мнению максимальная за 12 лет инфляция в США обусловлена временными факторами, и, хотя оказалась выше и устойчивее ожиданий, скорее всего, вернется к целевому уровню по мере их исчерпания. Он уверил, что ФРС не станет спешить с повышением ставок лишь на опасениях (устойчиво) высокой инфляции и будет продолжать политику, стимулирующую максимально полное восстановление рынка труда.

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"Не менее важным фактором для курса рубля является геополитический фон, и здесь, несмотря на смягчение рисков на фоне саммита президентов России и США, пока рано говорить о нормализации ситуации. Так, через несколько дней после саммита помощник президента США сообщил, что США готовят второй раунд санкций по делу Навального. Характер и срок этих санкций пока неизвестен, но это может быть сдерживающим фактором для укрепления рубля, т. к. в случае продаж рублевых госбумаг со стороны нерезидентов возможно временное давление на курс", — рассуждает аналитик.

В последние дни объявлено о возобновлении авиасообщения России с рядом стран (прежде всего, с наиболее популярным направлением массового туризма — Турцией), и, судя по сообщениям СМИ, оно пользуется большим спросом у российских туристов. Это может увеличить спрос на валюту со стороны физических лиц, что обычно, наряду с конвертацией дивидендных выплат, приводит к сезонному ослаблению счета текущих операций в III квартале, отмечает собеседница агентства.

"На этом фоне мы ожидаем консолидации курса рубля вблизи текущих значений. Наш целевой диапазон до конца лета по курсу USD/RUB составляет 71-74 рубля за доллар, а по курсу EUR/RUB — 85-88 рубля за евро", — подытожила она.