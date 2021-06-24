МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. Спрогнозировать момент максимального укрепления рубля со стопроцентной вероятностью вряд ли можно, однако оценить движение российской валюты на основании ряда факторов — вполне реально, рассказала агентству "Прайм" руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ "ФИНАМ" Ольга Беленькая.

По ее словам, на динамику курса российской валюты сейчас влияет несколько факторов.

"Главный фактор в пользу укрепления рубля — рост мировых цен на нефть. Так, цена Brent впервые с 2018 года превысила $75 за баррель", — отметила специалист.

Эксперт рассказал, почему рубль никак не слезет с "нефтяной иглы"

Но есть и сдерживающие укрепление рубля факторы. Это заметное изменение риторики ФРС на июньском заседании:

Во-первых, глава американского регулятора Дж. Пауэлл заявил о начале дискуссии о целесообразности сворачивания программы количественного смягчения.



Во-вторых, теперь большинство число членов комитета FOMC прогнозируют рост ставки уже в 2023 году (не менее 2-х повышений), тогда как ранее ужесточение ДКП ожидалось позже 2023 года.



Это вызвало укрепление курса доллара к валютам ЕМ, к которым относится и российский рубль. При этом в ходе вчерашнего выступления в Конгрессе Пауэлл пытался смягчить этот эффект, вновь повторив, что по его мнению максимальная за 12 лет инфляция в США обусловлена временными факторами, и, хотя оказалась выше и устойчивее ожиданий, скорее всего, вернется к целевому уровню по мере их исчерпания. Он уверил, что ФРС не станет спешить с повышением ставок лишь на опасениях (устойчиво) высокой инфляции и будет продолжать политику, стимулирующую максимально полное восстановление рынка труда.

Эксперт объяснил, почему Россия не может отказаться от доллара это может быть сдерживающим фактором для укрепления рубля, т. к. в случае продаж рублевых госбумаг со стороны нерезидентов возможно временное давление на курс", — рассуждает аналитик.

В последние дни объявлено о возобновлении авиасообщения России с рядом стран (прежде всего, с наиболее популярным направлением массового туризма — Турцией), и, судя по сообщениям СМИ, оно пользуется большим спросом у российских туристов. Это может увеличить спрос на валюту со стороны физических лиц, что обычно, наряду с конвертацией дивидендных выплат, приводит к сезонному ослаблению счета текущих операций в III квартале, отмечает собеседница агентства.

"На этом фоне мы ожидаем консолидации курса рубля вблизи текущих значений. Наш целевой диапазон до конца лета по курсу USD/RUB составляет 71-74 рубля за доллар, а по курсу EUR/RUB — 85-88 рубля за евро", — подытожила она.