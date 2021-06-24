МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг вечером продолжают дорожать на перспективах роста спроса на сырье и восстановления экономики, днем ранее нефть марки Brent превысила отметку в 76 долларов за баррель, свидетельствуют данные торгов. Форс-мажор на горизонте. Что подтолкнёт нефть к 100 долларам

По состоянию на 18.22 мск цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent растет на 0,36%, до 75,45 доллара за баррель, августовских фьючерсов на WTI — на 0,30%, до 73,30 доллара за баррель.

На рынке нефти в четверг вечером наблюдается положительная динамика. Инвесторы оценивают перспективы восстановления экономики после пандемии коронавируса в связи с постепенным снятием ограничений на передвижение, что способствует росту спроса на топливо.

Тем не менее, внимание трейдеров сосредоточено на скором седьмом раунде переговоров США с Ираном о возобновлении ядерной сделки. Обновленное соглашение может привести к отмене санкций в отношении Тегерана и увеличению притока нефти на мировой рынок.

"Возврат иранских баррелей на рынок нефти не состоится, пока сделка не будет завершена, и трейдеры будут искать официального подтверждения, прежде чем повлиять на цены", — прокомментировали ситуацию газете Wall Street Journal аналитики Rystad Energy.

Инвесторы также находятся в ожидании заседания ОПЕК+, в рамках которого альянс определит дальнейшие условия соглашения. Ранее СМИ сообщали о том, что планируется дополнительное увеличение лимита добычи в августе.