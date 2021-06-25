МОСКВА, 25 июн — Dow Jones. Фьючерсы на золото в четверг снизились, утратив весь прирост, достигнутый накануне, однако за истекший период этой недели котировки выросли. 

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Цены на золото не демонстрируют какого-либо выраженного импульса, отметил Эдвард Мойя, старший рыночный аналитик Oanda. Пока котировки "остаются в боковом тренде из-за неопределенности относительно инфляции, некоторого отступления ФРС от склонности к ультрамягкой денежно-кредитной политике и неоднородного восстановления мировой экономики", добавил он.

Рост котировок рискованных активов, таких как акции, в четверг оказывает давление на котировки золота, являющегося активом-убежищем.

"Действительно, на данный момент общий оптимистичный настрой заставляет трейдеров и инвесторов отказываться от защитных активов в пользу рискованных. Это оказывает значительное понижательное давление на цены золота", — отметил Пьер Вейре из ActivTrades.

Августовские фьючерсы на золото на COMEX снизились в цене на 6,70 доллара, или 0,4%, до 1776,70 доллара за унцию. В среду наиболее активно торгующиеся фьючерсы на золото подорожали на 0,3%, до максимума с 16 июня, согласно данным FactSet.

Индекс доллара ICE в четверг оставался практически неизменным. За истекший период недели он опустился на 0,4%, а на прошлой неделе достиг двухмесячного максимума. С начала июня индекс доллара вырос на 2%.

Котировки июльских фьючерсов на серебро упали на 6 центов, или на 0,2%, до 26,05 доллара за унцию. В среду они выросли на 1%.

"Инвесторы, которые сосредоточились на перспективах инфляции, принимая решение о покупке или продаже золота, упускают тревожные сигналы со стороны фондового рынка США", — сказал Адриан Эш из BullionVault.

"Оценки стоимости акций так же завышены, как во времена пузыря доткомов", и хотя "рост цен на золото при падении фондового рынка не гарантирован, в долгосрочной перспективе котировки драгоценного металла демонстрировали сильный подъем, когда индекс S&P 500 снижался", добавил он.

Комментарии представителей ФРС, председателя центрального банка Джерома Пауэлла и министра финансов Джанет Йеллен сбили трейдеров на рынке золота с толку, отметил Чинтан Карнани из Insignia Consultants.

"С одной стороны, они (представители ФРС) говорят, что ускорение инфляции не повлияет на решения по процентным ставкам или сворачиванию стимулирования, — указал Карнани. – Однако с другой стороны, они отмечают, что могут повысить ставки раньше, чем ожидалось, если произойдет перегрев американской экономики". 

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Во вторник Пауэлл во время выступления в конгрессе заявил, что ФРС будет осторожно подходить к повышению процентных ставок.

Представитель ФРС-Ричмонд Томас Баркин в четверг отметил, что инфляционное давление, вероятно, носит временный характер, однако центральному банку необходимо действовать осторожно и пристально следить за инфляцией.

Представители ФРС не говорили о том, какие меры они предпримут, если инфляция будет стремительно ускоряться, а экономика США в 3-м квартале будет расти слишком быстро, добавил Карнани.

Июльские фьючерсы на медь на COMEX снизились в цене примерно на 0,5%, до 4,31 доллара за фунт. В среду котировки выросли на 2,4%.

Июльские фьючерсы на платину выросли в цене на 0,7%, до 1093,90 доллара за унцию, а сентябрьские контракты на палладий подорожали на 0,5%, до 2643,90 доллара за унцию.

В четверг вышло много экономических данных США, однако они не повлияли на динамику цен на драгоценные металлы, тогда как фондовые индексы DJIA и S&P 500 нацелились на продолжение роста.

Согласно опубликованным в четверг данным Министерства труда США, число первичных заявок на пособие по безработице на неделе 13-19 июня снизилось до 411 000 с 418 000 на предыдущей неделе, когда число заявок возросло. Показатель за неделю 6-12 июня был пересмотрен в сторону повышения. Экономисты ожидали, что число заявок составит 380 000 против 412 000 на неделе 6-12 июня.

Реальный ВВП США в 1-м квартале продемонстрировал увеличение на 6,4% годовых с учетом коррекции на сезонные колебания по сравнению с предыдущим кварталом. Новые заказы на товары длительного пользования, срок службы, которых превышает три года, в мае по сравнению с апрелем выросли на 2,3%. Новые заказы на товары длительного пользования необоронного назначения без учета воздушных судов, пристально отслеживаемый индикатор капиталовложений компаний, в мае снизились на 0,1%. Дефицит торговли товарами и услугами в мае увеличился до 88,1 млрд долларов против 85,7 млрд долларов в апреле.

— Авторы Myra P. Saefong, myra.saefong@wsj.com, Mark DeCambre; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam @ 1prime.biz

Dow Jones Newswires, ПРАЙМ

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