ВАШИНГТОН, 25 июн — ПРАЙМ. Фондовые индексы NASDAQ и S&P обновили в четверг исторические рекорды, свидетельствуют данные торгов. Цены на золото снизились

На закрытии Нью-йоркской фондовой биржи промышленный индекс Dow Jones (DJIA) вырос на 0,95%, до 34196,82 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ подрос на 0,69%, до 14369,71 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 поднялся на 0,58%, до 4266,49 пункта.

Оптимизм на рынках вызван преимущественно статданными по США, которые оправдали ожидания аналитиков и подкрепили надежды на восстановление экономики.

ВВП США в первом квартале, согласно третьей, окончательной оценке, вырос на 6,4% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами), что совпало с прогнозами экспертов.

Кроме того, число заявок на пособие по безработице в США за минувшую неделю снизилось на 7 тысяч по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели — до 411 тысяч. При этом общее количество получающих пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 12 июня, сократилось до 3,39 миллиона человек, что является минимумом с 21 марта 2020 года.

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