МОСКВА, 25 июн — Dow Jones. Фондовый индекс S&P 500 в четверг достиг нового максимума после того, как президент США Джо Байден и группа сенаторов согласовали план по инвестициям в инфраструктуру на сумму в 1 трлн долларов. Цены на нефть выросли

S&P 500 прибавил 24,65 пункта, или 0,6%, достигнув 4266,49 пункта, Dow Jones Industrial Average показал рост на 322,58 пункта, или 1,0%, до 34196,82 пункта, а Nasdaq Composite поднялся на 97,98 пункта, или на 0,7%, до 14369,71 пункта, нового рекордного уровня.

Индексы акций на этой неделе повышаются, что отражает настрой инвесторов, которые стали меньше беспокоиться насчет усиления инфляции и ужесточения денежно-кредитной политики. Фондовые управляющие все больше уверены в том, что процентные ставки не будут повышены еще некоторое время. В результате в последние дни акции технологических компаний были на подъеме.

"При мощном росте рынки способны пережить некоторое ослабление поддержки со стороны денежно-кредитной политики, – сказал Себастьян Макей, фондовый менеджер Invesco. По смешанным портфелям. – Прогнозы по прибыли все еще достаточно хорошие, и я думаю, что центробанки могут себе позволить задуматься об отказе от некоторых мер".

В четверг инвесторы получили еще одну позитивную новость: согласование инфраструктурного плана, что поспособствовало ралли на фондовом рынке, охватившем широкий спектр бумаг, от акций строительных компаний до автопроизводителя Tesla.

Бумаги Caterpillar подскочили на 2,6%, тогда как акции Vulcan Materials поднялись на 3,3%.

Возвращение интереса к акциям роста указывает на резкую перемену настроя инвесторов. На протяжении многих месяцев участники рынка стремились вкладываться в бумаги компаний, которые должны выиграть от роста доходности гособлигаций США и улучшения экономической ситуации, в частности, в акции нефтегазового и финансового сектора S&P 500.

Одним из признаков, подтверждающих эту тенденцию, стал рост бумаг Tesla на 3,5%.

Как показали свежие данные, заявки на пособия по безработице – показатель увольнений – подало 411 000 американцев. Это оказалось чуть ниже, чем было зафиксировано на предыдущей неделе (418 000 заявок), когда произошел неожиданный подъем. NASDAQ и S&P 500 обновили рекорды

"Рынок труда имеет ключевое значение, он определенно является одной из целей ФРС, – сказала Моника Дифенд, международный директор по анализу в Amundi. – Это не дает ФРС действовать решительнее".

Заказы на товары длительного пользования в мае выросли на 2,3%. Темпы роста были чуть ниже, чем ожидали экономисты. В апреле заказы сократились, отчасти из-за мировой нехватки чипов, вызвавшей задержки в автомобильной отрасли.

Панъевропейский Stoxx Europe 600 прибавил 0,9%, а британский индекс FTSE 100 – 0,5%.

В Гонконге Hang Seng поднялся на 0,2%, а в Японии Nikkei 225 по итогам дня не изменился.

— Авторы Anna Hirtenstein, anna.hirtenstein@wsj.com, Gunjan Banerji, Gunjan.Banerji@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

Dow Jones Newswires, ПРАЙМ

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