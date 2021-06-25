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2021
https://1prime.ru/Financial_market/20210625/834029320.html
Рубль стабилен к доллару и евро в начале торгов
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Рубль мало меняется в начале торгов в пятницу к доллару и евро на фоне дорогой нефти, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 07.03 мск пятницы... ПРАЙМ, 25.06.2021
рубль, евро, доллар, курсы валют, новости, рынки, валюта
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 25 июн — ПРАЙМ. Рубль мало меняется в начале торгов в пятницу к доллару и евро на фоне дорогой нефти, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 07.03 мск пятницы торгуется у уровня предыдущего закрытия – 72,31 рубля, курс евро растет на 3,5 копейки, до 86,35 рубля.
Августовский фьючерс на нефть марки Brent повышается на 0,2% — до 75,71 доллара за баррель.
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