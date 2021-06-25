МОСКВА, 25 июн — ПРАЙМ. Рубль мало меняется в начале торгов в пятницу к доллару и евро на фоне дорогой нефти, следует из данных Московской биржи. Эксперт рассказал, чего ждать от курса рубля в июле

Курс доллара расчетами "завтра" на 07.03 мск пятницы торгуется у уровня предыдущего закрытия – 72,31 рубля, курс евро растет на 3,5 копейки, до 86,35 рубля.

Августовский фьючерс на нефть марки Brent повышается на 0,2% — до 75,71 доллара за баррель.

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