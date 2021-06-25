МОСКВА, 25 июн — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу растут вслед за американскими биржами, свидетельствуют данные торгов. Рубль стабилен к доллару и евро в начале торгов

По состоянию на 7.41 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,79%, до 3594,79 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,71%, до 2432,5 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 1,08%, до 29194,12 пункта. Южнокорейский KOSPI увеличивался на 0,46%, до 3302,51 пункта, японский Nikkei 225 — на 0,67%, до 29068 пунктов, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,31%, до 7297,8 пункта.

Инвесторы из Азии в пятницу обратили внимание на то, что ключевые американские индексы по итогам торгов четверга закрылись ростом в пределах 1%.

Положительно на рынки влияют новости о том, что президент США Джо Байден объявил о договоренности по принятию инфраструктурного пакета в размере 1 триллиона долларов. Ранее Байден предложил потратить около 2 триллионов долларов на инфраструктуру и еще около 2 триллионов на создание рабочих мест.

"Прорыв в переговорах об инфраструктурных расходах в один момент поднял настроение инвесторов, поскольку планы расходов исторически положительно сказываются на рынках", — приводит агентство Ассошиэйтед Пресс слова рыночного стратега IG в Сингапуре Йип Цзюнь Жун.

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