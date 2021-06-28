МОСКВА, 28 июн — ПРАЙМ. Экономисты, опрошенные газетой "Ведомости", предсказали ценам на нефть и курсу рубля светлое будущее. Издание составило консенсус-прогноз ведущих отечественных аналитиков. Отнять сколько можно: у российской нефти появился новый соперник

Итак, цена барреля нефти сорта Brent в текущем 2021 году не опустится ниже $68 долларов. Отмечается, что несмотря на более низкий по сравнению с уровнем до пандемии коронавируса спрос на сырье, потребность мировой экономики в нефти продолжает восстанавливаться.

Это происходит на фоне достаточно существенных ограничений по добыче в рамках сделки ОПЕК+.

Сейчас на мировой рынке сложился дефицит сырья в размере примерно 1,1 миллиона баррелей в сутки. Это создает предпосылки для дальнейшего роста цен.

Что касается рубля, то курс российской валюты сильно зависит от нефтяных котировок, поэтому удорожание сырья будет позитивно отражаться и на стоимости национальной валюты, добавляют опрошенные эксперты.

При этом влияние на рубль могут оказать и другие факторы:

геополитические риски, которые оттолкнут иностранных инвесторов и снизят спрос на рубль,



желание Банка России намеренно ослабить курс валюты,

бюджетное правило, предписывающее направлять нефтегазовые сверхдоходы в Фонд национального благосостояния.



Опрошенные газетой специалисты сходятся в том, что в течение 2021 года курс рубля не может сильно укрепиться, однако и опуститься ниже уровня 69-71 рубля за доллар тоже не получится.