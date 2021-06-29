МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. Июньский налоговый период завершен, но исчерпание локальной поддержки этого фактора не снизило привлекательность рубля для инвесторов. Котировки в паре с долларом и евро консолидируются вблизи поддержки 72 рубля за доллар и 86 рублей за евро, рассказал агентству "Прайм" аналитик "Фридом Финанс" Евгений Миронюк.

По его словам, рекордно дорогая нефть подталкивает рубль к дальнейшему укреплению, но аналитик предупреждает о существующем факторе неопределенности со стороны ОПЕК+, которая на этой неделе проводит заседание.

"Ожидаем осторожного наращивания объемов добычи, что не приведет, по крайней мере в ближайшие месяцы, к закреплению котировок Brent ниже $70 за баррель. Всё же бОльшую уверенность инвесторы в рублевые активы ощутят после того, как ОПЕК+ конкретизирует план наращивания добычи на ближайшие месяцы или на период до конца года", — подчеркивает эксперт.

Аналитик рассказал, что будет с рублем на следующей неделе

"А статистика розничных продаж, по уровню безработицы и строительству за май, реальным зарплатам за апрель в России поддержит позитивный для рубля фон, как и окончательная оценка ВВП России за первый квартал 2021 года, которая будет опубликована в пятницу 2 июля", — перечислил финансист.

Также, по его мнению, локально поддержит спрос на рубли ситуация на рынке акций.

Покупка акций под дивиденды способствует тому, что индекс Мосбиржи находится вблизи исторических максимумов. Локально это поддерживает спрос на рубли, объясняет Евгений Миронюк.

Кроме того, стабильности рубля способствовало заявление главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной во время интервью Bloomberg в понедельник.

"То, что "доллар останется частью международных резервов РФ" — фактор снижения волатильности. При этом сигналы со стороны представителей ЦБ остаются "ястребиными", снижая риски девальвации. Ожидаем завершения текущей недели в рамках 71,55-73,3 рубля за доллар и 85,75-87 рубля за евро", — прогнозирует аналитик.