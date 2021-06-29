МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть снижаются во вторник, инвесторы обеспокоены ситуацией с распространением штамма коронавируса "дельта", свидетельствуют данные торгов.

Рубль

Эксперт спрогнозировал, что может угрожать рублю на этой неделе

По состоянию на 7.54 мск цена сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,45%, до 73,81 доллара, августовских фьючерсов – на 0,52%, до 74,29 доллара. Августовские фьючерсы на WTI дешевели на 0,41%, до 72,61 доллара за баррель.

Давление на котировки нефти оказывают возобновившиеся опасения по коронавирусу, в частности трейдеров беспокоит распространение нового штамма Covid-19 "дельта". Рост числа заболевших в некоторых странах несет риски для спроса на сырье, поскольку на этом фоне вновь вводятся ограничения на передвижения.

При этом вице-президент по энергетическому консалтингу IHS Markets Виктор Шум (Victor Shum), которого цитирует агентство Блумберг, отметил, что, несмотря на распространяющийся новый вариант коронавируса, спрос на нефть продолжает резко расти и рост этот поддерживается в основном США, Китаем и странами Ближнего Востока.

В центре внимания инвесторов на этой неделе будет также заседание ОПЕК+, в рамках которого альянс примет решение по добыче нефти. Ранее СМИ сообщали, что альянс может нарастить добычу.