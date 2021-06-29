МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть снижаются во вторник, инвесторы обеспокоены ситуацией с распространением штамма коронавируса "дельта", свидетельствуют данные торгов.

Эксперт спрогнозировал, что может угрожать рублю на этой неделе

Давление на котировки нефти оказывают возобновившиеся опасения по коронавирусу, в частности трейдеров беспокоит распространение нового штамма Covid-19 "дельта". Рост числа заболевших в некоторых странах несет риски для спроса на сырье, поскольку на этом фоне вновь вводятся ограничения на передвижения.

При этом вице-президент по энергетическому консалтингу IHS Markets Виктор Шум (Victor Shum), которого цитирует агентство Блумберг, отметил, что, несмотря на распространяющийся новый вариант коронавируса, спрос на нефть продолжает резко расти и рост этот поддерживается в основном США, Китаем и странами Ближнего Востока.

В центре внимания инвесторов на этой неделе будет также заседание ОПЕК+, в рамках которого альянс примет решение по добыче нефти. Ранее СМИ сообщали, что альянс может нарастить добычу.