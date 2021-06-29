2021-06-29T14:27:06+03:00
2021-06-29T14:27:06+03:00
2021-06-29T14:27:06+03:00
2021
https://1prime.ru/Financial_market/20210629/834061537.html
Официальный курс евро на среду вырос до 86,2 рубля
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Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, вырос на 3,69 копейки, до 86,2026 рубля, курс доллара — на 19,46 копейки, до 72,3723 рубля, следует из данных Банка... ПРАЙМ, 29.06.2021
доллар, евро, рубль, курс валют, новости, рынки, валюта
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, вырос на 3,69 копейки, до 86,2026 рубля, курс доллара — на 19,46 копейки, до 72,3723 рубля, следует из данных Банка России.
Таким образом, стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, выросла на 12,36 копейки, составив 78,5959 рубля.
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