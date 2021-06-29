МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть перешли к росту во вторник вечером, в то время как инвесторы оценивают новости вокруг сделки ОПЕК+, свидетельствуют данные торгов. Аналитик спрогнозировала, когда спрос на нефть достигнет своего пика

По состоянию на 18.04 мск цена сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,55%, до 74,55 доллара, августовских фьючерсов – на 0,67%, до 75,18 доллара. Августовские фьючерсы на марку WTI дорожают на 0,66%, до 73,39 доллара за баррель. Днем нефть дешевела.

Трейдеры следят за новостями, касающимися сделки ОПЕК+. Так, ранее во вторник генсек ОПЕК Мохаммед Баркиндо заявил, что текущая неопределенность на нефтяном рынке требует осторожности. Заявления Баркиндо поддержали оптимизм относительно того, что альянс на заседании в четверг примет решение, которое будет способствовать стабильности на рынке нефти.

"Люди покупают "историю ОПЕК" о том, что нам нужны дополнительные баррели. И у вас была пара недель, когда вы недополучали сырую нефть", — полагает директор отдела по энергетическим фьючерсам Mizuho Боб Ёгер (Bob Yawger), чье мнение также приводит агентство Блумберг.

В то же время сдерживают рост цен на нефть опасения относительно распространения нового штамма коронавируса "дельта". В связи с этим страны могут начать возвращать карантинные ограничения, и это помешает восстановлению спроса на сырьё.