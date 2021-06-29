МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. Стоимость золота опускается во вторник вечером на 1,5% на фоне укрепления курса доллара, свидетельствуют данные торгов. Аналитик спрогнозировала, когда спрос на нефть достигнет своего пика

По состоянию на 17.46 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижается на 1,53%, или на 27,2 доллара, до 1753,45 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро дешевеет на 1,95%, до 25,712 доллара за унцию.

Давление на котировки золота оказывает доллар, который сейчас укрепляется, в частности, к евро. Укреплению курса американской валюты способствовала более сильная, чем ожидалось, статистика по индексу доверия потребителей в США.

При этом в целом трейдеры следят за динамикой курса доллара в условиях вероятного ужесточения монетарной политики Федеральной резервной системы (ФРС).

"Все большее число инвесторов придерживаются той точки зрения, что двусмысленность ФРС, смешивающей "ястребиную" позицию с "голубиными" заявлениями некоторых официальных лиц, в конечном итоге приведет к более высоким процентным ставкам раньше, чем ожидалось", — приводит агентство MarketWatch мнение аналитика Activ Trades Рикардо Эванджелиста (Ricardo Evangelista), который отметил, что в такой ситуации курс доллара может оказаться более высоким, что приведет к снижению стоимости золота.