МОСКВА, 2 июл — ПРАЙМ. Московская биржа ожидает до конца 2021 года около десяти первичных и вторичных публичных размещений акций на своей площадке, сообщил глава биржи Юрий Денисов. Мосбиржа планирует запустить валютные торги иностранными акциями

"В целом есть ощущение, что скоро придет второй эшелон компаний, которые нарастили свой бизнес в последние годы, которые как раз достигают определенного объема, и я так понимаю, что мы эти все размещения ждем. Мы ждем приблизительно десять размещений до конца года — это и IPO, и SPO. Мы ждем десятки размещений в последующие годы", — сказал Денисов, выступая на Международном финансовом конгрессе.

Московская биржа является основной площадкой для проведения сделок на рынке долевого капитала для российских компаний. За последние полтора года состоялось 15 размещений акций, включая пять IPO.

Так, в конце июня компания United Medical Group CY, управляющая сетью частных клиник "Европейский медицинский центр" (группа EMC), объявила о намерении провести первичное публичное размещение глобальных депозитарных расписок (GDR) на Московской бирже.