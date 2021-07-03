МОСКВА, 3 июл — ПРАЙМ. Начавшееся на прошлой неделе ослабление рубля может продолжится. На следующей неделе рубль будет находиться в диапазоне 72,5 – 74,5 за доллар. Аппетиты к риску на глобальном рынке заметно снизятся из-за роста заболеваемости Covid-19. Кроме того, будет сказываться общее укрепление доллара к мировым валютам на фоне хорошей статистики по США. Быстрое восстановление американской экономики усиливает ожидания ужесточения монетарной политики ФРС и ухудшения условий заимствований для развивающихся стран, рассказал "Прайм" главный аналитик "Промсвязьбанка" Дмитрий Монастыршин.

С ним соглашается аналитик ФГ "Финам" Анна Зайцева.

"Препятствием для дальнейшего роста курса рубля в ближайшее время может стать общая тенденция на укрепление доллара на рынке Forex на фоне публикации отчета по занятости в США лучше прогнозов. Это может подтолкнуть ФРС к более раннему сворачиванию программы количественного смягчения", — сказала она в беседе с "Прайм".

Что ждет рубль в июле?

Также, по ее мнению, не стоит полностью исключать из внимания санкционные риски, несмотря на заметное снижение геополитической напряженности после встречи президентов России и США в Швейцарии.

"С учетом текущей динамики CDS, геополитическую премию в курсе нацвалюты можно оценить в 3-4 рубля, тогда как в моменты повышенной нестабильности, когда пара UDS/RUB поднималась выше отметки 80 руб. за доллар, она могла составлять порядка 6-8 рублей", — подчеркивает аналитик "Финама".

Монастыршин обратил внимание на локальные факторы давления на рубль, в том числе повышение спроса у россиян на валюту в связи с открытием авиасообщения с Турцией, Италией, Грецией, Кипром, Болгарией.

"При этом рубль сначала года остается в тройке лучших среди 24 валют развивающихся стран. Среди позитивных для рубля факторов — высокие цены на нефть и газ, а также повышение ключевой ставки ЦБР раньше, чем в других развивающихся странах. Повышение рублёвых ставок делает российские активы более привлекательными для нерезидентов и российских инвесторов", — обращает внимание собеседник "Прайм".